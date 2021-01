Ilary Blasi in tuta ma sotto abbina le scarpe super lusso: costano un patrimonio

Ilary Blasi tornerà presto in tv al timone de L’Isola dei Famosi ma in questi mesi di assenza dal piccolo schermo non ha fatto certo sentire nostalgia ai suoi tanti fan. Grazie a Instagram, certo, dove la conduttrice è molto attiva. Ha anche lanciato un format dedicato alla moda sul social, anche perché di tendenze la moglie di Francesco Totti se ne intende eccome.

Non di rado la bella Ilary sfoggia look super stilosi, anche adesso che per colpa dell’emergenza sanitaria le occasioni sociali scarseggiano. Ma chi lo ha detto che bisogna rinunciare ai tacchi? Prima o poi torneremo a indossarli ma nel frattempo Ilary si è già portata avanti con le scarpe più amate del momento dalle celebs. Scarpe di lusso, ovvio, che ha però abbinato a pantaloni della tuta in felpa grigia. (Continua dopo la foto)















Un abbinamento decisamente insolito quello mostrato da Ilary Blasi tra le recenti Storie di Instagram: si è immortalata con i tacchi di lusso in lamé multicolor e cristalli Swaroski, pantaloni della tuta in felpa grigia stretti in fondo da un elastico e sopra un pullover rosa e un cappotto doppiopetto nero con maxi ruches sulle maniche, firmato MaxMara che da solo costa 3.400 euro. (Continua dopo la foto)















Ma il pezzo forte del look è sicuramente rappresentato dalle scarpe per cui, come abbiamo visto in passato, Ilary ha una gran passione. L’ultimo acquisto è questo paio di scarpe a punta color arcobaleno, con un’applicazione a stella in Swaroski sulla punta e un laccetto nella parte posteriore della caviglia e il tacco a rocchetto, ovvero sottile all’inizio e molto largo nella parte finale, che è il marchio di fabbrica di queste scarpe firmate Amina Muaddi. (Continua dopo le foto)











Le fashion victim sanno benissimo che Amina Muaddi è una giovane designer che con le sue scarpe col tacco a forma di maxi rocchetto ha subito conquistato star come Kim Kardashian, Rihanna e Kendall Jenner. E ora anche la bionda conduttrice tv si aggiunge alla lista delle clienti vip rapite da queste slingblack. Il prezzo? Più di 800 euro. Dunque escludendo pullover e pantaloni il look sfoggiato nelle storie supera i 4.200 euro.

