Nelle settimane passate Pierpaolo Pretelli ha avuto modo di confrontarsi con la sua famiglia in merito alla sua relazione con Giulia Salemi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Infatti nella puntata dell’ultimo dell’anno, la mamma di Pierpaolo espresse in diretta i suoi dubbi riguardo la nuova storia d’amore del figlio con l’influencer milanese. Margherita Pretelli ha invitato il figlio ad assumere un contegno più misurato, specie avendo un bambino a casa che potrebbe vederlo.

Anche il fratello di Pierpaolo, Giulio, ha manifestato un certo scetticismo verso la neonata coppia, affermando di preferire Elisabetta Gregoraci all’influencer. Durante l’ultima puntata Pierpaolo ha potuto vedere sia sua mamma che Giulio e in questo modo ha potuto chiarire la situazione. (Continua dopo la foto)















“Se sei felice siamo felici anche noi”, ha detto mamma Margherita. “Ti vedo stanco e sono qui per darti la carica”, ha proseguito la donna. “Grazie per tutti i sacrifici che hai fatto”, ha invece risposto l’ex velino che poi ha presentato Giulia Salemi alla mamma. Anche Giulio Pretelli ha spiegato la sua posizione e ha avuto la possibilità di parlare sia con il fratello che con Giulia Salemi: “Mi ero affezionato all’amicizia speciale ma ora mi sono ricreduto tantissimo. Pierpaolo è andato contro la famiglia, ci tiene davvero tanto. Arrivate fino alla fine, io tifo per voi. Non mollate”. (Continua dopo la foto)















Tuttavia nelle ultime ore sta girando in Rete un post condiviso su Facebook da Maristella Pretelli, zia dell’ex velino, su una bambolina tenuta in mano da Giulia Salemi. Il post condiviso dalla signora Pretelli recita così: “Giulia in assenza di Fariba tiene in mano una bambolina voodoo. Amici chiedo il vostro aiuto, divulgate ovunque”. Poche parole che hanno mandato su tutte le furie i fan di Giulia. E sono subito piovuto commenti: “Prendete provvedimenti” è la frase più ricorrente. (Continua dopo la foto)









“Disagio, Medioevo! Aiuto!”. E ancora: “Lasciano intendere che la Salemi abbia conquistato Pierpaolo con i riti voodoo. È una calunnia, il Gf deve prendere provvedimenti”. In realtà, la presunta bambolina voodoo è il bizzarro regalo di Natale che Gaia Zorzi ha fatto a suo fratello Tommaso. Insomma non sembra esserci pace per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

“Il virus? Un bene”. Covid, le parole choc dell’attrice indignano. “Sulla terra siamo troppi”