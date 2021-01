Cecilia Rodriguez è la sorella più piccola di Belen, ma anche lei ormai è famosa e amatissima dai fan. Si è fatta conoscere meglio durante la sua partecipazione al GF Vip, dove ha incontrato Ignazio Moser che oggi è il suo fidanzato. Con Ignazio le cose vanno a gonfie vele, dopo un periodo di crisi ormai archiviato definitivamente. Di recente due hanno raccontato di essere in cerca di una “bella casa” a Milano, grande abbastanza da contenere tutto il loro amore.

Ad annunciare la novità ai follower, proprio la coppia nata nella Casa di Cinecittà. Lo hanno fatto con un video in cui si vede la Rodriguez che sta parlando coi propri fan quando ad un certo punto arriva ‘Nacho’, che chiede a ‘Chechu’: “Che te ne pare di quella casa?”. “Che me ne pare? – risponde lei – è molto bella”. (Continua dopo la foto)















“Siamo alla ricerca di una bella casa, se qualcuno sa…”, ha poi aggiunto Cecilia chiedendo aiuto ai suoi follower per trovare la casa dei sogni, quella in cui andare a vivere col suo ‘Nacho’ e magari allargare presto la famiglia. Non è un mistero che sia un forte desiderio di entrambi. La Rodriguez ha sempre detto di voler diventare mamma prima dei 28 anni, anche se poi i tempi si sono allungati, e vorrebbe avere tanti figli, “minimo tre” diceva qualche tempo ai fan. (Continua dopo la foto)















Ora, però, è tutta concentrata nella ricerca della nuova casa ma anche sul lavoro. Dopo il periodo trascorso nelle tenute Moser di Trento durante il lockdown Chechu è di nuovo a Milano e si sta dando ai più svariati progetti, primo tra tutti la collaborazione con CasaTua, una società di arredo e design che l’ha scelta come testimonial. Ma ha dato anche una svolta al suo look. (Continua dopo le foto)











Cecilia ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, così da apparire al meglio sul set e ha “dato un taglio netto”, aggiungendo un dettaglio sbarazzino e trendy all’acconciatura come mostrato sui social. Da sempre fedele ai capelli lunghi portati lisci e con la fila centrale, ora ha accorciato la chioma, ha aggiunto un balayage appena accennato sui toni del biondo e optato per una frangetta a tendina. Così, oltre che bellissima, è praticamente identica alla sorella Belen, non vi pare?

“Belen incinta e De Martino…”. Dopo la notizia della dolce attesa, arriva la reazione dell’ex marito