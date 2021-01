Faranno discutere e parecchio le sue parole. Parole che dette da un’icona del cinema fanno ancora più male. A 86 anni, l’attrice non ha avuto dubbi sulla pandemia. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi non c’è andata leggera. “Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti”.

“Mi chiede se questo virus è una buona cosa? Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare». E alla domanda su come lei si protegga risponde: «Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi”. E non la sola esternazione alquanto opinabili, per usare un eufemismo. Non è stata da meno sul fenomeno dell’immigrazione. Continua dopo la foto















“Io sono per un governo autoritario, capace di mettere ordine nel casino in cui viviamo. Quando penso che il governo francese lascia al margine dei poveri cittadini che lavorano duro e che ottengono meno aiuti di tutti questi migranti che ci assalgono, mi fa orrore”; fino alle condanne subite per incitamento all’odio razziale. Continua dopo la foto















“Me ne frego, mi condannino di nuovo. Mi costerà? Non mi interessa. Se non avrò i soldi per pagare i danni, andrò in prigione. Sarebbe divertente”. Lei è Brigitte Bardot, icona del cinema mondiale. Brigitte Bardot non ha mai fatto mistero del suo credo politico, dichiarando in diverse occasioni di votare per la destra. Negli anni sessanta ha votato e sostenuto Charles de Gaulle. Continua dopo la foto











Al ballottaggio delle elezioni presidenziali del 2017 ha pubblicamente invitato a votare il candidato del Fronte Nazionale Marine Le Pen, che aveva in precedenza già sostenuto e denominato “moderna Giovanna d’Arco”. La Le Pen ha sfidato il candidato centrista Emmanuel Macron, presidente francese in carica. Brigitte Anne Marie Bardot, anche conosciuta come B.B., e “Bri-Bri” da bambina, è un’attrice, ex modella, cantante e attivista francese. Dopo gli esordi come danzatrice classica, diviene prima modella, posando per svariate copertine di riviste di moda, quindi attrice e infine, dal 1962, anche cantante.

Ti potrebbe interessare: “Estate 2021 senza spiagge”. Covid, la pessima notizia arriva da Andrea Crisanti