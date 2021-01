Vanessa Incontrada è un personaggio amatissimo dal pubblico. Conduttrice, attrice e pure modella, è stata scelta come nuova musa di Dolce&Gabbana per una nuova campagna pubblicitaria ispirata ai dipinti di Rubens. La maison italiana ha ampliato la gamma di taglie che arrivano fino alla 54 e ha voluto l’attrice come simbolo della bellezza curvy.

"La bellezza non è una questione di taglia, è uno stato d'animo, un atteggiamento, quel qualcosa che rende ogni donna affascinante e unica", il pensiero che i due stilisti portano avanti da anni. La bellezza non è sinonimo di centimetri e la stessa Vanessa non ha smesso di lottare per se stessa e per le altre donne, dimostrando quanto vale e spezzando le catene degli stereotipi anche della moda.















Solo qualche tempo fa Vanessa Incontrada aveva anche posato nuda in copertina per mettere a tacere chi la prendeva di mira per il suo fisico. Ma negli ultimi giorni si è scatenata una bufera sui social dopo aver visto lo spot di una nota marca di yogurt che la vede protagonista. Ad avviso di alcuni utenti, infatti, Vanessa avrebbe peccato di incoerenza.















Si è sempre fatta portavoce del cosiddetto "body positive" e promotrice di un modello di bellezza che esce fuori dai canoni stereotipati, ma per alcuni avrebbe usato una controfigura per mostrare una pancia diversa dalla propria contraddicendo così gli stessi messaggi da lei veicolati: "Pubblicità Activia, promoter la Incontrada che mangia lo yogurt per varie mattine, inquadrano una pancia piattissima non sua, rinquadrano lei con gli stessi vestiti, ma con pancia coperta. Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, cosa? Che vergogna c'è?".









Pubblicità Activia, promoter la Incontrada che se magna lo yogurt per varie mattine, inquadrano una pancia piattissima non sua, rinquadrano lei con gli stessi vestiti ma con pancia coperta. Ma cosa ci vuole a presentare corpi normali, COSA? Che vergogna c’è? — Gleich (bronciosaura) (@pelleimpura) January 20, 2021

Nuova pubblicità di #activia con #vanessaincontrada . È assolutamente impossibile non notare che le protagoniste dello spot siano 2: la Incontrada e la proprietaria della pancia inquadrata. Quindi #laperfezionenonesiste , ma manco la #coerenza mi pare di capire. pic.twitter.com/bzp8TG6Lxn — Frazzy Amo (@AmoFrazzy) January 17, 2021



″È assolutamente impossibile non notare che le protagoniste dello spot siano 2: la Incontrada e la proprietaria della pancia inquadrata. Quindi la perfezione non esiste, ma manco la coerenza mi pare di capire” scrive un utente, richiamando un vecchio monologo dell’attrice. E ancora: “Vanessa cara, fai pace con te stessa, così confondi chi si batte contro il body shaming”.

