Liz Hurley, attrice super famosa, colpisce con le foto in topless e slip sulla neve. Ha avuto luogo un boom di like per le foto hot della bella celebrità, delle foto in cui è immortalata sorridente e spensierata, immersa in un paesaggio invernale.

Non facciamo nemmeno in tempo a sottolineare che oltre al suo sorriso ed alla sua spensieratezza, ciò che salta all’occhio sono le sue forme pazzesche, che ecco che nel web la polemica diventa incandescente. Che he ne pensate del topless ammaliante di Liz Hurley? (Continua dopo le foto)





























Quello che ci chiediamo è quale sia il segreto del fisico mozzafiato di Liz Hurley a 55 anni. Chiunque gliel’abbia domandato, come risposta ha ricevuto da lei: “lo yoga”. Uno sport che pratica ormai da anni e con cui ci ha deliziati spesso e volentieri, proponendoci bellissime foto social scattati suo figlio Damian. Liz Hurley è molto seguita sui social, specialmente su Instagram, dove vanta ben 1,8 Milioni di follower. Sexy giornalista nel teen drama Gossip Girl e regina hot nella serie tv The Royals, ad oggi si dice single e serena. Ma ecco spiegato il motivo della bufera a cui è andata incontro nelle ultime ore: le foto hot in topless le sono state scattate dal figlio 19enne. Fan furiosi: “Vergognoso”. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)









La furia dei fan si è espressa in tanti commenti: “Ma non ti vergogni a chiedere a tuo figlio di immortalare scatti del genere?”. L’intera faccenda ha creato un divario web. Anche Pier Morgan, il conduttore di Good Morning Britain, è stato duro con lei, proprio per l’abitudine di Liz Hurley di postare foto hot, quasi sempre scattate dal figlio 19enne. A prendere le sue difese, invece, è giunta la co-conduttrice di Morgan, Susanna Reid, che ha replicato: “Perché a 55 anni non si può posare senza veli?”.

“Abbiamo visto tutto”. Dayane Mello, è successo quando l’hanno proclamata prima finalista del GF Vip. La soffiata top