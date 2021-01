Elisabetta Gregoraci, altro che la camicia di Tommaso Zorzi: quanto costano gli anfibi

Elisabetta Gregoraci era famosissima già prima del GF Vip, ma grazie alla sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini da mesi non si parla che di lei. E anche se non è più nella Casa da tempo ormai. A dicembre scorso ha infatti scelto di abbandonare il gioco per trascorrere le feste col figlio Nathan Falco, ma oltre a essere in studio con gli altri ex concorrenti è più volte tornata nel bunker di Cinecittà per confrontarsi con gli inquilini, Pierpaolo Pretelli in primis.

E poi certo, ci sono i social. Tutti pazzi per Eli, che da quando è uscita dal GF Vip è sempre più attiva su Instagram. Nelle ultime ore, per esempio, si è lasciata andare a un piccolo sfogo coi fan perché stufa di essere nominata in continuazione nella Casa. (Continua dopo la foto)















“Ma anche basta, pensassero alla loro vita. La mia è abbastanza noiosa, che parlino delle loro avventure”, ha scritto la Gregoraci rispondendo a chi le faceva notare le ultime frecciatine di Dayane Mello, con cui lei non è mai andata troppo d’accordo. E poi, parlando proprio di Dayane: “Non ho ancora visto, ma conoscendo un po’ Dayane non mi sorprendo. Abbiamo visto tutti com’è fatta”. (Continua dopo la foto)















Al contrario, con Tommaso Zorzi Elisabetta ha subito instaurato un bel rapporto e i fan sono impazziti quando qualche giorno fa si è mostrata su Instagram con una camicia regalata proprio dall’influencer: “La camicia di Tommy, ne sarà felice”, “Sei sempre più bella e pazzesca”, hanno commentato alcuni. E poi. “No vabbè, adoro”, “Ti sta benissimo questa camicia, sei bellissima”, “Con addosso la camicia di Zorzi sei una favola”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)



Ma oltre alla camicia bianca e nera indossata come un vestito hanno attirato attenzione gli anfibi che Elisabetta Gregoraci ha abbinato sotto. Nella foto in cui la showgirl e conduttrice sorride seduta sul divano di casa, occhi puntati sui combact boots alti quasi fino al ginocchio che, nemmeno a dirlo, sono super lusso. Sono infatti firmati Aquazzurra e, tenetevi forte, costano 995 euro. Se escludiamo i suoi soliti gioielli preziosi, il prezzo totale del look è di 1124 euro dal momento che la camicia di Benevierre ha un prezzo di 129 euro.

