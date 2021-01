Tv in lutto: addio a una leggenda. Morto per Covid lo storico conduttore e re delle interviste

Larry King, la notizia arriva oggi. Lo aveva fatto sapere la CNN con tutti gli auguri di pronta guarigione. Dopo la scoperta della positività al Covid, il giornalista è andato incontro alla necessità del ricovero presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. Purtroppo il protocollo di sicurezza è valido per tutti e anche Larry ha dovuto fare a meno delle visite da parte dei familiari.

Non sono stati mesi facili per il giornalista americano, che durante il periodo estivo ha annunciato: "Con grande tristezza e il cuore spezzato di un padre che confermo la recente perdita di due dei miei figli, Andy e Chaia King. Erano anime buone e gentili, e ci mancheranno moltissimo. Andy è morto all'improvviso per un attacco cardiaco il 28 luglio e Chaia è morta il 20 agosto".















Ma ancora prima, nel mese di maggio, anche un ictus nonchè il successivo divorzio da Shawn. Insomma, per la celebrità del talk show, 'Larry King Live', poi 'Larry King Now' su Hulu e RT America e il domenicale 'Politicking with Larry King' sugli stessi canali online, non è stato un anno promettente. Poi la notizia della positività al Covid ha inferto il colpo decisivo.















Muore all'età di 87 anni, dopo una carriera professionale encomiabile, cominciata come giornalista locale e intervistatore radiofonico della Florida negli anni Cinquanta e Sessanta; come speaker radiofonico ha avuto successo per la prima volta nel 1978. Fino ad oggi Larry ha contato più di 40 mila interviste. Dopo il ricovero presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles da fine dicembre nessuna notizia.









Ma solo oggi si apprende che il noto giornalista non ce l’ha fatta. Larry King Live, storico volto della CNN, già affetto da gravi patologie cardiache viene stroncato dal Covid. Purtroppo il corpo provato dal 2017 anche da un tumore ai polmoni non ha retto alla carica virale. L’esito non è stato quello sperato da tutti i fan nelle ultime settimane. Addio Larry, il mondo di ricorderà sempre come una celebrità.

