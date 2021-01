Solo qualche giorno fa il ritorno di Ida Platano a UeD. La ex dama, assente da mesi nel programma di Maria De Filippi, ha avuto un durissimo faccia a faccia con il suo ex Riccardo Guarnieri a distanza di mesi dall’ultima volta in cui si erano visti.

Poco prima Ida aveva fatto recapitare a Riccardo, attraverso la redazione, l’anello di fidanzamento che il cavaliere le aveva regalato facendo infuriare il cavaliere che oggi frequenta Roberta Di Padua, che ha quindi attaccato la sua ex in studio: “Le telecamere per te si sono riaccese. Sei contenta? Il gesto dell’anello è stato squallido, vergognati”. La Platano non è certo rimasta in silenzio e il confronto si è fatto sempre più teso, trasformandosi in un vero e proprio botta e risposta al veleno. (Continua dopo la foto)















“Lui è un narcisista – ha replicato Ida – non vuole una famiglia. Si è nutrito del mio amore. Io non gli ho mai mancato di rispetto. Come faccio a stare con un uomo che dice di amarmi e non fa l’amore con me? Mi dispiace solo di averti fatto conoscere mio figlio”. Non solo. Ida ha anche ammesso di essere rimasta molto delusa dal comportamento dell’ex, che non gli ha mai mostrato vero amore. (Continua dopo la foto)















L’ex dama del trono over è anche scoppiata in lacrime specificando che per Riccardo si è annullata, tanto da vedersi costretta a chiedere aiuto a uno specialista. Dopo il suo ritorno a UeD, poi, una sorpresa inaspettata raccontata sui suoi social: Ida ha ricevuto 100 rose rosse. Mittente sconosciuto però, ha fatto sapere ai fan mostrando anche tutto il suo stupore per un gesto così dolce. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria De Filippi ⭕ (@mariadefilippipage)



Decisamente meno dolci i commenti di molti utenti, che l’hanno accusata di mentire e addirittura di aver inventato tutto per scatenare la gelosia di Riccardo. A quelle insinuazioni Ida si è detta sconvolta: “Io mi faccio una risata… o un pianto, per modo di dire – ha esordito parlando di alcuni messaggi ricevuti dopo il mazzo. E poi: “Ieri ho ricevuto più di 100 e passa rose e mi hanno detto che me le sono mandate da sola per far ingelosire qualcuno oppure così mi consolo da sola!”. “Ma veramente?! Ma veramente alcuni riescono a pensare queste cose? Ma le pensate di notte? Io sono allibita!”, la conclusione.

“Perché sono andato via…”. Michele lascia UeD tra le lacrime. Ora si scopre tutto, la verità dietro il doloroso addio