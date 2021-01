Lutto nel cinema italiano, addio a una protagonista degli anni belli. Restano i suoi lavori ‘coraggiosi’

Lutto nel mondo del cinema. La notizia della morte della regista Cecilia Mangini si diffonde presto in rete. Nota come la prima documentarista donna in Italia, la Mangini si spegne all’età di 93 anni. Originaria di Mola di Bari, ma sicuramente senza radici fisse, la regista ha vissuto tra Firenze e Roma. Durante la sua lunga carriera, tante le collaborazioni con il marito Lino Del Fra.

Il debutto di Cecilia è avvenuto nel lontano 1958 con il cortometraggio a colori Ignoti alla città. Nel 1962 è la volta di Stendalì e negli stessi anni anche di La canta delle Marane, poi ritenuto uno dei più esaustivi documentari italiani. Il lavoro della Mangini ha sempre provato a restituire l'immagine più fedele di un'Italia dalla fine degli anni Cinquanta fino alla metà dei Settanta.















Inseparabile dalla proprio cinepresa, Cecilia ha lavorato immergendosi a piene mani nella realtà, risaltandone tutti gli aspetti in grado di risaltarne pregi e difetti, mistificazioni politiche e crisi, ripartite e svolte. E in tutto questo in primo piano la figura della donna, come ad esempio nel suo lavoro del 1965 dal titolo loquace Essere donne. Tutto questo portò Cecilia a qualificarsi come madrina del Cinema del Reale.















E non passa in secondo piano il lavoro che ha visto la luce anche grazie alla preziosa collaborazione di Paolo Pisanelli, ovvero Due scatole dimenticate, un vero reportage realizzato sul campo durante la guerra in Vietnam, poi commentato dalla stessa con queste parole: "I vietnamiti sono un popolo con una capacità straordinaria di opporsi a tutte le angherie, un'enorme voglia di libertà e ci auguriamo di proiettarlo presto in Vietnam".









La lunga carriera e la stima della critica ha condotto Cecilia a ricevere nel 2009 la Medaglia del Presidente della Repubblica. Un lavoro più recente ha visto la luce nel 2013 e porta il titolo di In viaggio con Cecilia. Un vero e proprio viaggio nel tempo che ha lasciato incontrare due grandi competenze nel campo, quella della Mangini unitamente a quella della regista Mariangela Barbanente.

