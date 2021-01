“Bellissima già da bambina”. Basta questa foto per far sciogliere tutti. Riconosciuta la vip?

Ormai la conosciamo benissimo. È una tra le modelle più belle al mondo, un’autentica star e è spesso stata al centro del gossip per i suoi flirt amorosi. Come tante altre star del mondo dello spettacolo anche lei ama condividere fotografie particolari della propria vita, non solo professionale, con i propri follower.

E anche stavolta ha stupito tutti con uno scatto di quando era soltanto una bambina e ancora non sapeva quello che avrebbe fatto da grande. Né che sarebbe stata famosa, praticamente in tutto il mondo. La foto ritrae la modella con un broncio tutto da ridere e a corredo ci sono queste frasi: "Lei stava sempre cercando di essere una ragazza indipendente mai in difficoltà". Poi c'è anche una data, 1979. Dunque qui la modella, oggi 44enne, aveva appena tre anni.















Siete riusciti a riconoscerla? Quella che vedete nella foto, pubblicata sul profilo Instagram, è Nina Moric da piccola. Già si intravedono nella bambina quei lineamenti che poi la faranno conoscere a milioni di persone. Intanto in poco più di 680mila follower hanno potuto apprezzare la bellezza di questa fotografia che arriva dal lontano 1979. Un'altra frase scritta accanto alla foto: "È solo una bambina, non ha mai avuto bisogno di una corona, vuole solo qualcuno in giro […] vuole solo qualcuno che la veda, è solo una bambina".















Non sappiamo se queste parole siano una citazione o esprimano pensieri di Nina Moric, in ogni caso evocano immagini molto toccanti, romantiche. E subito i suoi seguaci l'hanno inondata di mi piace e commenti entusiastici: "Una bimba meravigliosa, per me sei una delle più belle donne al mondo", "Una bimba bellissima💕💕😘", "Mamma che bella". E infine uno dei commenti più affettuosi: "Keep alive that beautiful little girl, always ❤️❤️❤️ TVB", ovvero "Tieni sempre in vita quella bella piccola ragazza, ti voglio bene".









Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric)

Insomma, come spesso accade, i follower sono felicissimi di questo momento della propria infanzia condiviso dalla bella Nina Moric. Tra l’altro proprio la modella ha dichiarato in un’intervista che la sua infanzia non è stata per nulla semplice a causa del rapporto burrascoso dei genitori che litigavano spesso. Nina ricorda sempre con grande dolore la sua infanzia, caratterizzata da questi contrasti. Nonostante ciò, fin da giovanissima, Nina Moric è riuscita ad imporsi all’attenzione pubblica partecipando al videoclip di Ricky Martin Livin’ la vida loca. Da lì in poi per lei si è aperta la strada per il successo.

