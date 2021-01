Samantha De Grenet sta entrando sempre più nelle dinamiche della Casa più spiata dagli italiani. Non sono stati rari i momenti di scontro con altre inquiline, per non parlare della discussione ‘a pesci in faccia’ con Antonella Elia. Tutto fa parte del gioco. Di sicuro Samantha non ha intenzione di ammorbidire il suo carattere, molto deciso, solo per piacere o compiacere qualcuno.

Entrata insieme a Sonia Lorenzin e Fillipo Nardi, la showgirl è l'unica ad essere sopravvissuta e dopo aver superato i problemi di salute che l'avevano allontanata dal mondo della tv Samantha è pronta a dire la sua. E fanno ancora discutere gli ultimi post che aveva condiviso sui social prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Alcune foto in intimo hanno mandato in visibilio i suoi follower. Ma ci sono anche altre immagini su cui vale la pensa soffermarsi.















Samantha vive a Milano con suo marito Luca Barbato e suo figlio Brando. Ebbene la De Grenet evidentemente ama molto la sua casa, che ha uno stile molto elegante e predilige il bianco come colore dominante. E con alcuni post la gieffina ha fatto conoscere ai suoi tanti seguaci alcuni angoli della sua abitazione. A cominciare dai fornelli della cucina, uno spazio in cui prevalgono il legno chiaro e il colore bianco, con inserti in metallo grigio che danno un tocco di moderno.















In un altro scatto di Samantha De Grenet sono ben visibili numerosi quadretti e cornici con foto di momenti particolari della sua vita, col figlio appena nato o col marito, su una parete ovviamente bianca. In un'altra immagine possiamo ammirare il salone con pavimento in parquet, due divani bianchi, un tavolino in legno, lampade e una bella scala in stile moderno. Poi libri e cuscini colorati. Insomma non c'è che dire, un ambiente accogliente, ma allo stesso tempo curato e raffinato.









Infine in un altro scatto si vede Samantha De Grenet sorridente e adagiata sopra il suo letto in camera. Una camera con lenzuola bianche, pareti bianche e foto, con candide cornici, del figlio Brando, che oggi ha 16 anni, quando aveva pochi giorni di vita. Menzione particolare anche per la costruzione in legno che si trova sull’ampio balcone. In definitiva si tratta di una casa che rispecchia in tutto e per tutto il carattere deciso ma solare della bella Samantha De Grenet.

