“Ma l’hai fatto sul serio?”. Questa è una delle tante domande piovute sotto al post in cui Miriam Leona svela ai fan di Instagram il suo nuovo look. Nulla può minimamente smorzare una bellezza come quella dell’attrice catanese, ma c’è da dire che a colpo d’occhio è quasi irriconoscibile.

Ma lei, che è reduce dal successo di Danza con me di Roberto Bolle e che forse vedremo anche al prossimo Festival di Sanremo, più volte si è sottoposta al giudizio dei follower svelando il nuovo look con un selfie sul suo profilo Instagram e lo ha fatto anche questa volta. L’ex Miss Italia si è immortalata in primo piano, mentre viene baciata da un raggio di luce che illumina i suoi magnetici occhi verdi, appena truccati. (Continua dopo la foto)















Ma dalla foto ecco spuntare una frangetta cortissima, tagliata a metà a fronte. Una scelta sicuramente non facile, azzardata, che però l’attrice porta con stile, rendendo il look una vera tendenza, come sa bene chi ha divorato la serie tv “La regina degli scacchi”. Quante avrebbero lo stesso coraggio di Miriam Leone, che commenta il post scrivendo semplicemente “Frangettina”? (Continua dopo la foto)















Aggiunge però anche gli hashtag “#clara” e “#marilynhagliocchineri” e da qui si deduce che il cambiamento è probabilmente avvenuto per esigenze di copione. La bellissima Miriam Leone è infatti protagonista del film Marilyn ha gli occhi neri, accanto a Stefano Accorsi, di cui per altro aveva già rivelato una prima immagine (quella con l’asciugamano in testa). Ma il selfie è talmente magnetico che forse molti non si sono nemmeno concentrati sulla didascalia. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)



C’è qualcuno che pensa che il nuovo taglio di Miriam Leone sia in realtà una parrucca e, come anticipavamo in apertura, le chiede: “L’hai fatta sul serio o è una parrucca?!”. Ma al di là del ragionevole dubbio, i follower applaudono ancora una volta il suo fascino, che resta immutato con o senza frangetta alla francese: “La grazia fatta donna”, “Tu sei la descrizione della bellezza!” e, tra i tantissimi commenti, “La più bella d’Italia”.

“No, scusate!”. Barbara D’Urso costretta a bloccare bruscamente il suo inviato