Modi ispirati alle celebrità per vedere il nuovo anno a casa quest’anno 

Quando si tratta di una festa di Capodanno, interpretare la parte è fondamentale. È sempre meglio

quindi mettere nel migliore dei modi in piedi in

avanti con l’auspicio che l’anno nuovo sia

migliore

di

quello prossimo (finalmente) a terminare.

Mai come in questo periodo si ha voglia di evadere e di festeggiare a tutto tondo dopo mesi angosciosi vissuti in casa.

Purtroppo le note vicende sanitarie non rendono possibile cercare nuovi svaghi come ad esempio recarsi in un casinò. Per fortuna a rimediare ci pensano i giochi online amati anche e per tanti motivi dalle celebrità.















La passione per il gioco d’azzardo delle celebrità

La maggior parte delle celebrità ama spendere soldi per i propri desideri stravaganti, incluso il gioco d’azzardo.

Ci sono quindi molti attori e cantanti che amano girare la ruota della roulette o mettono alla prova le loro abilità recitative sul poker sia nei casinò tradizionali che a casa propria optando per le classiche slot oppure per le emergenti VLT online sul mercato Italiano.

Alcune di queste celebrità hanno tra l’altro padroneggiato abilità e competenze professionali nel gioco d’azzardo e si stanno persino impegnando come se fosse una seconda carriera.

Tuttavia, un numero significativo di loro sono dilettanti che prendono il gioco d’azzardo come hobby e finiscono quindi per perdere molti soldi a causa della loro dipendenza da esso

Charlie Sheen e il forte richiamo del gioco d’azzardo

Fin dalla sua giovinezza, Charlie Sheen ha avuto una forte dipendenza dal gioco d’azzardo. L’attore noto per il suo senso dell’umorismo e per il perfetto tempismo comico ha più che abbastanza soldi da spendere in qualsiasi casinò di lusso a cui possa pensare.

Secondo la sua ex moglie Denise Richards, Charlie spendeva circa 20.000 ogni settimana solo per le scommesse sportive e che gli hanno causato notevoli perdite.

Ben Affleck e la passione per il poker

Ben Affleck è un attore, sceneggiatore e regista vincitore di un Oscar. Ma nonostante il successo nell’industria cinematografica, ha dovuto essere portato in riabilitazione nel 2001 a causa della sua dipendenza dal gioco d’azzardo e dall’alcol.

La star adora giocare a poker e blackjack online ed è stato così bravo che ha vinto il California State Poker Championship 2014.

Il blackjack tra l’altro era il suo gioco preferito e poiché era così bravo a vincere e stato addirittura bandito dal frequentare noti casinò terrestri.

Matt Damon e la sua dipendenza dal gioco d’azzardo

Matt Damon è un’altra celebrità che è dipendente dal gioco d’azzardo. Viene visto infatti frequentare spesso i casinò insieme al suo amico d’infanzia Ben Affleck.

La star, in compagnia di Tobby Maguire, ha tra l’altro preso parte a una piattaforma di gioco d’azzardo illegale avvenuta in un hotel a 5 stelle. Matt nello specifico è un fan del Texas Hold’em Poker e lo gioca spesso negli hotel di lusso di Las Vegas.

Giocare come le celebrità ma in modo responsabile

I casinò online sono per lo più molto divertenti e i giochi virtuali sono oggi i preferiti poiché ottimizzati con una grafica nitida di qualità HD. Ci sono inoltre slot con incredibili animazioni 3D e che regalano sempre denaro e bonus gratuiti per mantenere il bankroll aggiornato e la capacità di giocare sempre con soldi veri.

Tuttavia, per molti come nel caso di alcune celebrità, l’euforia di giocare online può diventare un problema. I casinò fanno infatti parte dell’industria dell’intrattenimento e sanno esattamente come organizzare uno spettacolo.

La stragrande maggioranza di chi gioca deve ammettere che ama le luci lampeggianti, gli effetti sonori, il tifo e il brivido di scommettere su giochi con quantità di denaro in palio che potenzialmente possono cambiare la vita.

Per divertirsi e magari monetizzare in occasione del capodanno, il gioco online è tuttavia un’ottima alternativa a quello dei casinò terrestri ora interdetti al pubblico, ma se si opta per uno, bisogna giocare in modo responsabile e precisamente avere un budget fisso, conoscere i propri limiti, essere consapevoli che si può perdere o vincere e bisogna soprattutto saper gestire il bankroll.