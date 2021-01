“Ciao👋 devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore , ironia della sorte, non va a tempo 🤷🏻‍♂‍ per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene”.

"Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa..ho avuto una vita normale finora, come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero? 😅 Quindi eccomi qua! Tra un po' me ne vado sotto i ferri".















E ancora: "Per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di "stop" forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva ❤️ ci sentiamo presto!". Con questo lungo post ha annunciato l'intervento al quale dovrebbe essere sottoposto nei prossimi giorni.















Lui è Gabry Ponte. Nato a Torino il 20 aprile 1973 sotto il segno dell'Ariete. La sua carriera inizia nella BlissCo. in qualità di deejay nel 1993. Tra un remix e una residence come dj in un parco acquatico, inizia a collaborare sul finire degli anni Novanta con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey: nascono gli Eiffel 65. Il 1999 è l'anno del loro più grande successo, il tormentone Blue (Da ba dee), che conquista il primo posto in classifica in oltre 24 paesi. Grazie a questo incredibile exploit, gli Eiffel ottengono anche una nomination ai Grammy come Miglior artisti dance dell'anno.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)



Da solista ottiene un grandissimo successo nel 2002 con il remix di un classico portato alla ribalta da Fabrizio De André, Geordie, versione italiana di una ballata inglese del XVI secolo. Da anni i fan e le fan di Gabry si chiedono chi sia la moglie e se abbia figli, ma Ponte è sempre stato riservato sulla sua vita sentimentale. Di fatto, non sappiamo se sia sposato o meno. L’unica cosa che sappiamo è che passano gli anni ma il buon Ponte continua a essere in grandissima form

