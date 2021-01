Da quando il figlio Francesco Oppini ha partecipato al GF Vip mamma Alba Parietti è ancora più presente. In tv, sui giornali come su Instagram, dove a dire la verità è sempre stata molto attiva. La conduttrice e showgirl, che ha fatto anche un’incursione nella Casa per sorprendere il figlio, ha poi di recente rivelato di essere stata chiamata da Silvio Berlusconi dopo il suo ricovero in un ospedale del sud della Francia per un problema cardiaco.

“Voglio dirvi questo perché davvero ne vado felice ed orgogliosa – ha raccontato Alba ai fan – Conosco quest’uomo da circa 40 anni ho sempre lavorato per lui, non ho mai votato per lui io l’ho sempre detto, ma ci siamo sempre rispettati e il rispetto ha portato affetto”. (Continua dopo la foto)















“Oggi ero ho per strada, mi arriva una telefonata mi dicono che lui sta male, davvero? Mi è dispiaciuto tantissimo e mi sono preoccupata – ha continuato -. Gli mando un messaggio di auguri e di vicinanza a un suo assistente, 10 minuti dopo come fa spesso quando lo cerchi per cose importanti (cosa che fanno in pochi), per qualsiasi motivo, mi richiama per rassicurarmi, personalmente sulle sue condizioni”. “Mi ha commosso. E davvero io gli voglio bene”, la conclusione. (Continua dopo la foto)















Il post, ovvio, è stato commentatissimo e non sono mancate critiche. Ha invece raccolto tantissimi complimenti sotto al post in cui Alba Parietti si spoglia di trucco, parrucco e abiti sofisticati e si mostra in versione casalinga. La conduttrice in alcuni recenti scatti pubblicati su Instagram si è fatta vedere al naturale, in casa e col pigiama. “Il massimo godimento: il pigiamone, pantofolone, amiche e super cena”, ha scritto. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)



Con addosso un pigiama grigio e delle babbucce, senza trucco sul viso e coi capelli al naturale, Alba Parietti è “una di noi” come hanno sottolineato diverse follower. Tanti altri invece fanno notare che struccata sembra molto più giovane. Alba ha 59 anni ma in queste foto in cui si mostra acqua e sapone è “ancora più bella”, “pazzesca”. E anche se col pigiama “stilosa” e “sempre elegante”.

