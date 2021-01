Federica Pellegrini è tornata in forma dopo la positività al Covid 19. Prima è tornata ad allenarsi e in questi giorni sta partecipando alla prima competizione dell’anno, il Challenge internazionale di Ginevra, e nella quale ha superato nel dorso il record della britannica Alexadra Waller. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport ha ripercorso il suo 2020. “Ho visto che non è facile recuperare del tutto da questa malattia. Lascia molta stanchezza, anche i medici dicono che quando riprendi a nuotare non bisogna spingere al massimo da subito”.

Un anno complicato, così definito dalla stessa Federica: “Nella casella del calendario della mia vita metterei un buco, un vuoto privo di contenuto”. Il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo 2021, traguardo che la Pellegrini vuole raggiungere di diritto: “Io penso alle qualificazioni di marzo. Mi sono sempre conquistata tutto sul campo con merito. E lo ripeto anche dopo aver ricevuto una risposta dalla federazione. Speriamo di andarci numerosi alle Olimpiadi”. (Continua dopo la foto)















Per lei non sarà semplice con nuove avversarie sempre più giovani e agguerrite. Ma Federica Pellegrini ha le idee chiare: “Sono ormai abituata e ogni anno si fa difficile. Devo mirare gli obiettivi senza strafare, 32 anni non potrei e sarebbe dannoso. Così potrò essere competitiva. Ho già parlato con Matteo (Giunta, ndr), lui è già focalizzato su tutto quello che bisogna recuperare. Ad esempio fare più gare, ne ho bisogno perché è mancato tutto nell’ultimo anno. Spero che vada tutto liscio”. (Continua dopo la foto)















E proprio in vista dei tanti appuntamenti che la terranno impegnata, ha già iniziato a riprendere confidenza con le competizioni iniziando da Ginevra. Al termine di una gara ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha colpito l’attenzione dei suoi tantissimi follower. Si vede una sua gamba con dei graffi. E nella didascalia ha spiegato cosa è successo: “Anche la mia pelle si deve riabituare a mettere 2 costumi da gara in un giorno… domani ultimo giorno di gare e saranno dolori”. Insomma nulla di grave, piccoli inconvenienti che capitano ai nuotatori. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Ritroveremo Federica Pellegrini anche in televisione. Infatti anche quest’anno sarà uno dei giudici di Italia’s got talent insieme a Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano. Come si legge sul sito di TV8 squadra che vince non si cambia. Una riconferma che premia l’affiatamento, l’empatia e la professionalità dei quattro giudici e della conduttrice (Lodovica Comello) del talent show campione d’ascolti di TV8 che ha portato alla ribalta centinaia di artisti, musicisti, ballerini, acrobati, inventori, comici, maghi e performer di ogni età e provenienza.

“È tutto confermato”. Can Yaman, ora non ci sono più dubbi: davvero una bella notizia