Sembra ormai appurato il prolungamento del GF Vip. E la notizia è arrivata anche nella Casa. La finale del reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda il prossimo 26 febbraio, dunque più tardi rispetto alla data (l’8, ndr) che i gieffini conoscevano. Questa quinta edizione si conferma dunque la più lunga di sempre, considerando che è iniziata lo scorso 14 settembre.

Certo è che l'umore tra i vipponi non è al massimo dopo aver saputo di questo prolungamento. Ma non tutti ne sono a conoscenza. Tommaso Zorzi è l'unico a non saperlo anche se ha i suoi sospetti. Proprio per questo motivo i suoi compagni di avventura hanno deciso di non rivelargli quanto appreso, viste le sue reazioni nei giorni scorsi.















Giusto per rinfrescare la memoria a chi si è perso quel momento, solo qualche giorno fa, parlando con Stefania Orlando Tommaso si era lamentato della poca chiarezza e comunicazione da parte della produzione: "Sono entrato e ho detto 'io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l'8febbraio'. E loro mi hanno detto che non lo sanno 'non lo sappiamo'".















"Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?", aveva aggiunto Zorzi. In realtà anche parte del popolo dei social non è d'accordo con il prolungamento del GF Vip, che "Sta diventando un circo". E poi, scrive un altro, "Non sono topi da laboratorio. Prima sono persone, poi concorrenti".









Ma forse un modo per far tornare il sorriso a Tommaso c’è. Sapere di essere il primo finalista di questo GF Vip potrebbe aiutarlo a reagire meglio alla data del 26 febbraio. Sì, perché nella puntata di lunedì il pubblico sarà chiamato a sceglierlo, per questo ai tanti che chiedono che sia proprio Zorzi si unisce il suo amico Francesco Oppini, che ha fatto un appello “Un vero amico è colui che sa tirare fuori il meglio di te…La finale ti aspetta amico mio, te la meriti!”, e sua sorella.

