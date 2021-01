Tutti i personaggi dello spettacolo, dalla tv alla radio passando al mondo del cinema, hanno uno o più profili social. E spesso regalano delle vere chicche ai propri follower che commentano numerosi. Oggi i vip stringono e mantengono un legame particolare con i propri seguaci proprio attraverso i social network. E non si parla solo di vita professionale, ma di momenti importanti della propria vita privata che i vip decidono di condividere con i propri fan.

Nessuno è escluso. E anche un famoso conduttore ha deciso qualche tempo fa di pubblicare sul proprio profilo Instagram, dove conta quasi 750mila follower, una foto di quando era più giovane. E i suoi sostenitori ne sono rimasti entusiasti, inondando il post di ‘Mi piace’ e commenti. Si tratta di una foto davvero vintage, ma forse, impegnandosi un po’, è possibile riconoscere di chi stiamo parlando. Ci siete riusciti? (Continua a leggere dopo la foto)















Nella foto vediamo un bel giovane con una folta chioma che sorride dietro un microfono. Già questo indizio dovrebbe farvi alzare le antenne. Stiamo parlando infatti di un conduttore radiofonico divenuto col tempo molto famoso. Altro indizio il messaggio: “Che bello leggere ieri sera e stamattina i vostri commenti, il Temibile si è quasi commosso! Allora, l’idea sarebbe questa: visto che di vacanze a Natale non se ne parla, perché non facciamo tutti i giorni una mezz’oretta di Radio Linetti? Giusto per quelle due settimane, poi vediamo… L’accendiamo? Ps: ma il suono di quel microfono?”. (Continua a leggere dopo la foto)















Sono passati davvero tanti anni da allora, ma da alcuni lineamenti avreste dovuto indovinare: parliamo di Linus, pseudonimo di Pasquale Di Molfetta. Il noto conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, è direttore artistico di Radio Deejay dal 1996. In questa foto amarcord ha voluto ricordare il suo ultimo format, Radio Linetti appunto, dove fa radio da casa, suonando e commentando la sua collezione di vinili in diretta Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linus (@linus_dj)

Ma non è tutto. Tra le ultime foto postate da Linus ce n’è anche un’altra, ancora più datata, in cui il nostro conduttore appare piccolissimo, bambino. “Ieri pomeriggio di colpo mi sono sentito come quando da bambino, d’estate, stavo seduto sul marciapiede davanti a casa e passava il camion che innaffiava la strada. Per rinfrescarla, per togliere la polvere immagino. Tirava dritto e bagnava tutto. Davanti e di lato, poco importava se c’era qualcuno. La vita al tempo dei social è così. Per un attimo, quando meno te lo aspetti, passa il camion degli annoiati e ti innaffiano di insulti. Ma dura poco, qualche ora e sono già passati oltre. Si impara anche da questo, per esempio a non sedersi in posti pericolosi”.

