Matilde Brandi, è finita con lo storico compagno e padre delle sue figlie Marco Costantini. Anche nei mesi scorsi, quando era la GF Vip, la showgirl non aveva fatto mistero che le cose non andassero a gonfie vele. Lui non è mai apparso pubblicamente in tutti questi anni. È sempre stato molto riservato e attento alla sua privacy e oltre a non aver rilasciato alcuna intervista ai media, non si è nemmeno lasciato coinvolgere nel reality di Alfonso Signorini.

E infatti non ha mai fatto alcuna sorpresa a Matilde quando era rinchiusa nel bunker di Cinecittà. Una scelta che non è piaciuta alla diretta interessata che, solo in un secondo momento, ha scoperto il motivo di questo comportamento. Ma facciamo un passo indietro.















Matilde Brandi è stata ospite di Silvia Toffanin e, anche se la puntata di Verissimo è in programma sabato 16 gennaio, le anticipazioni sono già uscite. "Il mio compagno mi ha lasciato", le parole della ex gieffina. I due erano insieme dal 2004, ma le strade si sono ufficialmente divise e, come spiegato dalla stessa Matilde, la decisione è stata presa da lui.















Ora, a poche ore dalla puntata di Verissimo che la vede protagonista, Matilde Brandi ha scritto un lungo post di Instagram in cui ha dapprima ammesso di stare bene, ma ha poi confidato che il suo rapporto di lunga data con Marco, mai sfociato in un matrimonio ma da cui sono nate due gemelle oggi 14enni, è giunto a termine per l'interferenza di un'altra donna.









“Io ero entrata nella Casa con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcun’altra – si legge nel lungo post – Io mi vergognerei se fossi quella donna, ma anche se fossi lui! Detto questo sono felice perché so che lui non mi merita”. La Brandi ha poi ribadito di aver fatto il possibile per tenere unita la sua famiglia che per via di Marco si è rotta ma lui resterà un padre presente per Sofia e Aurora che però, a quanto pare, continueranno a vivere con lei.

