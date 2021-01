Anna Tatangelo, si sa, è una grande appassionata di moda oltre che una cantante e un personaggio amatissimo dal pubblico. Lo ha dimostrato anche a “All Together Now”, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker, dove ha stupito a ogni puntata tra abiti aderentissimi, completi vintage con camicie di seta e gonne a matita e scarpe da sogno.

Ricordate? In uno degli ultimi appuntamenti aveva stupito tutti con un paio di stivali cuissardes leopardati con un vertiginoso tacco a spillo di Casadei. Beh, nelle ultime ore ha preso parte a un esclusivo servizio fotografico e per l’occasione ha puntato tutto su un look super sexy che ha esaltato al meglio il suo corpo pazzesco e un altro paio di stivali che non sono passati inosservati. (Continua dopo la foto)















Non solo in tv. Anche su Instagram Anna Tatangelo è solita far sognare i fan e le fashion addicted e in questo ultimo post ha dato il meglio di sé sfruttando due marchi molto noti e, vien da sé, molto costosi. Per lo shooting ha trasformato la camicia in un mini abito. Nel dettaglio, ha scelto un modello over di seta firmato Versace decorato con le iconiche stampe marine della Maison. (Continua dopo la foto)















Il prezzo? In realtà sul sito ufficiale della griffe la camicia in questione non è in vendita ma una variante simile anche se con una stampa diversa costa intorno ai 990 euro. Ma veniamo al “pezzo forte” del look: gli stivali, come anticipavamo. Ancora una volta la cantante ha indossato un paio di maxi cuissardes di Casadei ma in rosa glitterato. (Continua dopo foto e post)









Come si vede dalle foto sono altissimi, arrivano fino a metà coscia e sono caratterizzati da un vertiginoso tacco a spillo in metallo. Al pari di quelli leopardati non sono certo stivali da tutti i giorni. E nemmeno per tutte le tasche. Sul web costano 620 euro, anche se ora che è periodo di saldi è possibile trovarli a una cifra scontata.

