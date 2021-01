Barbara D’Urso è tornata in tv dopo la pausa per Natale. Ha già ripreso a condurre Domenica Live e Pomeriggio Cinque e fra qualche giorno sarà di nuovo a Live – Non è la D’Urso, che in realtà sarebbe dovuto ripartire domenica scorsa. Ma c’è un’altra novità che ha già fatto sognare i fan di Carmelita.

È successo tutto su Instagram, dove Barbara ha un seguito pari a 2 milioni e 800mila follower. Nelle scorse ore la conduttrice di punta Mediaset ha postato un video in cui si mostra col camice della Dottoressa Giò. La serie con protagonista Barbara nei panni della ginecologa Giorgia Basile aveva avuto tantissimo successo 22 anni fa quando è uscita per la prima volta tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori.















Tantissimi si erano appassionati alle storie che si svolgevano nelle corsie e Barbara D'Urso aveva avuto un notevole ritorno in termini di popolarità. La serie aveva un cast variegato, tra protagonisti e antagonisti che cercavano in tutti i modi di ostacolare gli obiettivi e la determinazione della dottoressa Giorgia. Per questo motivo alla vista degli scatti su Instagram della conduttrice tanti hanno subito iniziato a sognare.















I fan di Barbara D'Urso si augurano che la serie televisiva possa continuare sui canali Mediaset anche se al momento non risultano novità all'interno dei palinsesti. Nelle scorse ore, però, si è verificata una curiosa coincidenza che la conduttrice ha subito voluto condividere col suo pubblico. Come abbiamo detto era in vena di ricordi della Dottoressa Giò e ha continuato a pubblicare foto anche nelle Storie.











Ma proprio mentre era in macchina e pubblicava questi ricordi, in radio hanno passato il brano di Fiorella Mannoia, “Quello che le donne non dicono“, colonna sonora della serie. Un momento che ha fatto sobbalzare Barbara D’Urso, che tra le Storie del popolare social network ha fatto sapere: “Sono rimasta scioccata. Ho fatto un video perché ho pensato che non ci credeva nessuno”.

