“Ci vuole stomaco per andare a letto con Fedez”. Il commento atroce alla foto di Chiara Ferragni. E la risposta di lei lascia tutti senza fiato

Perché esistono gli haters? Cioè quelli che devono a tutti i costi dimostrare la propria cattiveria contro le altre persone tramite i social? Probabilmente frustrazione dettata da una vita insulsa, ma in fondo chi lo sa, è un fenomeno sociale relativamente moderno. Chi lo sa bene è Chiara Ferragni che in questi giorni, ha condiviso una serie di scatti di coppia con il marito Fedez. Nelle immagini, Chiara Ferragni e il rapper sono nell’ingresso di casa, mano nella mano, pronti per uscire. Immediati i commenti dei fan.

Ma tra i tanti messaggi d'affetto, spunta anche qualche hater. E stavolta l'influencer risponde per le rime. A un utente che le scrive "Per infilarti a letto con Fedez ci vuole stomaco", lei replica così: "Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l'amore". Il commento piccato di Chiara Ferragni fa il pieno di like.















Ma non è tutto. La moglie di Fedez risponde per le rime anche a chi l'accusa di aver rifatto le labbra: "Che bel commento fatto da una persona che non capisce nulla di ritocchi estetici. Non mi sono mai rifatta le labbra e anche se lo avessi fatto, come minimo questo commento sarebbe maleducato". Colpito, affondato.















Qualche giorno fa l'imprenditrice digitale aveva fatto preoccupare i fan a causa di una caduta durante una passeggiata in mezzo alla natura. Una caduta sul sedere, come raccontato dalla moglie di Fedez, che ha preoccupato subito i Ferragnez. The Blonde Salad è così corsa in ospedale per fare un'ecografia di controllo visto che è in attesa della sua secondogenita che nascerà a breve.











Per fortuna solo tanta ansia e nulla più. Il piccolo incidente per fortuna non ha avuto alcun impatto sulla bambina, che sta crescendo sana e forte nel pancione della sua famosa mamma. Durante l’ecografia tridimensionale Chiara è riuscita pure ad ammirare il sorriso della bambina, che sembra dolcissima come il fratello maggiore Leone.

