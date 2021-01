Mario Ermito non fa in tempo a uscire dal GF Vip che fa subito una gaffe clamorosa

Mario Ermito è fuori dal GF Vip. L’attore e modello che era entrato nella Casa da poco, insieme a Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, è stato eliminato nel corso della diretta di lunedì 11 gennaio 2021. Erano ben 9 i vipponi finiti al televoto nella 32esima puntata del GF Vip. La settimana scorsa erano infatti finiti in nomination Dayane Mello, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Del Vesco, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga e Mario Ermito, appunto.

“Me l’aspettavo, ti dico la verità. Ma sono contento di essermi fatto conoscere per quello che sono, non ho rammarichi era questo il mio obiettivo, oltre a quello di regalare qualche momento di goliardia al pubblico a casa insieme ai miei compagni di avventura. Ringrazio tutti per questa opportunità”, ha commentato a caldo. (Continua dopo la foto)















Uscito per sempre dalla porta rossa, poi, Mario Ermito ha raggiunto Alfonso Signorini nello studio di Cinecittà, dove a partire dalla prossima puntata lo vedremo seduto accanto agli altri ex concorrenti. Come tutti gli eliminati dal reality, Mario si è anche riappropriato dei suoi canali social. Ma è subito scattata una grossa gaffe nel primo post in cui parla dell’esperienza vissuta al GF Vip. (Continua dopo la foto)















“La casa? È castello e isola, torre e caverna, miracolo e quotidianità, ordine e calore, e la voce delle cose che ci aspettano ogni giorno al nostro rientro – ha scritto Mario Ermito su Instagram – La mia casa è qui dove risiede l’amore, vengono creati i ricordi, arrivano gli amici e la famiglia è per sempre. Grazie per tutto l’affetto ed il calore anche voi per me siete “casa””. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da () (@marioermito)

MARIO GORMITO MENOMALE CHE MI FAI RIDERE TU #TZVIP #SOVIP https://t.co/BUS7BCVool — uccello non è volgare 🦜 (@aneetasrules) January 12, 2021



Tutto molto bello, peccato che come riporta il sito Funweek non sia farina del suo sacco. All’occhio attento degli utenti non è sfuggito il fatto che non sia tutta farina del suo sacco. Ermito ha infatti citato – ma senza specificarlo – Fabrizio Caramagna e una sua frase usata su un sito che vende case. La reazione degli utenti a questa gaffe? Naturalmente immediata tra chi lo ringrazia per le risate e chi si chiede che libri legga. Scommettiamo che la prossima volta si ricorderà di citare. E infatti poi lo ha aggiunto…

