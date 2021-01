Rosa Perrotta non sta attraversando periodi facili, infatti già da diverso tempo i suoi fan si erano accorti di un eccessivo dimagrimento da parte dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha vissuto momenti difficilissimi con Pietro Tartaglione, infatti hanno trascorso da separati il Natale perché le incomprensioni erano diventate insostenibili. Poi però pare che abbiano trascorso insieme il Capodanno e i fan erano quindi tornati a sperare.

Alcuni giorni fa Rosa Perrotta aveva rotto finalmente il silenzio. Aveva voluto affidare ad Instagram il suo pensiero facendo una sorta di elenco delle critiche alle quali sono stati costretti a sottostare: “Sta facendo questa farsa perché è incinta; sta facendo questa farsa perché andrà a comunicare in televisione che si sposano. Pubblicità; hanno litigato perché le famiglie hanno litigato. Addirittura hanno fatto altro”. Continua dopo la foto















La Perrotta aveva quindi detto ancora: “Addirittura qualcuno si è permesso di criticarci e giudicarci nelle vesti di genitori”. Aveva dunque voluto smentire categoricamente queste accuse infondate: “Non sono solita costruire altari sui miei fallimenti. E rappresentando questo per me il fallimento per antonomasia della mia vita, non ci sono riuscita. Credo che alcune cose vadano gestite tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile”. Continua dopo la foto















La Perrotta aveva poi aggiunto: “Grazie a voi, il cui unico piacere era vederci di nuovo felici e magari insieme. Stiamo cercando di ritrovare la nostra serenità, il nostro equilibrio, nella vita si può rimediare tutto quando c’è amore. Fino a quando c’è amore vale sempre la pena. Vi vogliamo bene, grazie di cuore”. Continua dopo la foto











Una serenità turbata nel pomeriggio di oggi. Come raccontato dai diretti interessati su Instagram, i due sono stati tutto il giorno in ospedale con il figlio Domenico, detto Dodo, di un anno e mezzo fa. Sei ore per la precisione. Il bambino è scivolato mentre correva al parco e ha battuto violentemente la testa. Subito è stato soccorso dai suoi genitori che hanno immediatamente notato il grosso livido sulla fronte. Su Instagram Rosa Perrotta ha così commentato il brutto spavento: “C’è andata bene”.

