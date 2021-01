La famosissima influencer tempo fa è finita al centro delle polemiche per un tatuaggio contenente un errore di ortografia. Ricordate? L’avete riconosciuta? Ad oggi la bellissima ragazza è di nuovo nell’occhio del ciclone a causa di un altro tatuaggio. Questa volta in un posto un po’ hot: il suo lato B.

L’influencer 22enne ha fatto vedere a tutti il suo nuovo tatuaggio impresso sul suo lato B e recante la scritta che meglio la caratterizza. Proprio il nome con cui la giovane è conosciuta sui social. Le critiche le sono piovute addosso a causa del suo nuovo tattoo, bollato dai suoi follower come “volgare e pacchiano”. Ecco di chi stiamo parlando… (Continua dopo le foto)





























L’influencer 22enne Chiara Nasti si è fatta incidere sul sedere un tatuaggio con scritto “NastiLove”, il nickname con cui è nota su Instagram. Nelle ultime ore Chiara Nasti ha voluto replicare personalmente a tutte le critiche che le sono piovute addosso sui social, e l’ha fatto tramite le stories: “Leggo cose assurde e dovete finirla di entrare nella vita altrui, perché voi non siete un caz*o di nessuno e se io domani decidessi di tatuarmi un pezzo di mer*a, state sicuri che lo faccio, strafottendomene! E questo per dirvi che c’è gente molto più debole e dovete finirla di cagarmi il caz*o”. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Anche riguardo al primo tatuaggio, quello contenente l’errore di ortografia, Chiara Nasti si era difesa dalle innumerevoli critiche che l’avevano seppellita sui social. Salvo poi la smentita della stessa influencer, che aveva ammesso di essersi inventata una scusa per evitare la figuraccia con i suoi fan, motivando l’errore di ortografia come una cosa ‘voluta’. “Mi sono inventata una ca**ata sul momento per sorvolare sulla figura di me**da. Abbiamo sbagliato il tatuaggio. Questo ci fa capire quanto io e la mia amica siamo uguali”, aveva affermato.

“Grazie ma non mi interessa per niente”. Secco no per Alfonso Signorini, che lo ha chiamato come nuovo concorrente del GF Vip