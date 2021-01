Stefano De Martino sta rapidamente scalando le classifiche di gradimento del pubblico italiano. Prima come ballerino conosciuto ad Amici, ora come conduttore tv con “Made in Sud” e quindi “Stasera tutto è possibile”, si sta dimostrando una delle più belle rivelazioni del panorama della televisione italiana. Fin dal 2009, nel programma di Maria De Filippi, il 31enne di Torre Annunziata ha saputo imporsi all’attenzione di tutti per la sua bravura, nonostante l’eliminazione in semifinale.

Adesso Stefano sta affrontando con lo stesso entusiasmo e abnegazione il percorso di conduttore e i dati di ascolto dimostrano che la strada è quella giusta. Ovviamente di pari passo alla sua carriera abbiamo assistito al moltiplicarsi delle voci e del gossip sulle sue relazioni. Prima fidanzato della cantante Emma Marrone, poi la storia con Belen Rodriguez, con la quale si è sposato nel 2013 e dalla quale ha avuto il piccolo Santiago. I due, dopo la prima separazione, ci hanno riprovato, ma si sono lasciati nuovamente nel 2020. E ora spunta una foto che sta facendo impazzire i numerosi fan.















Il bel latin lover ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove è seguito da oltre 4,3 milioni di persone, una foto del 1993, ovvero di quando aveva appena quattro anni. E i commenti si sono sprecati. Stefano appare vestito da elefante, proprio così, e ha colpito tutti per la simpatia e il suo sorriso contagioso. "In '93 i was an elephant" ovvero "Nel '93 ero un elefante" ha scritto De Martino accanto alla foto. E i suoi follower si sono scatenati.















Fin dai primi commenti i fan di Stefano De Martino hanno sottolineato un aspetto che è balzato agli occhi di tanti. "Santiago ❤️" scrive un utente. "Uguale 🤗" le parole di un altro. E così via: "Gli stessi occhi 😍lo stesso sorriso di Santi 💙", "Uguale al tuo bimbo", "Santiago il clone". Effettivamente la somiglianza con il piccolo Santiago, che oggi ha 8 anni, è innegabile. Basta andare sul suo stesso profilo per rendersene conto.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Sono infatti numerosi i post che Stefano De Martino ha dedicato a suo figlio Santiago. Li vediamo mentre si divertono sulla neve nella loro ultima vacanza insieme. Poi mentre da buon padre gli accarezza i capelli, poi ancora insieme mentre semplicemente si abbracciano, oppure lui e Santiago sulle sue spalle mentre attraversano… il deserto. Insomma non c’è dubbio che il legame con il figlio Santiago sia fortissimo. E anche la somiglianza è impressionante. Tale padre, tale figlio.

