Benedetta Parodi è amata e seguita dal pubblico tanto quanto la sorella Cristina. Come la “zia Bene” è giornalista, conduttrice tv (è la padrona di casa a ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’) e attivissima sui social. E quando la Parodi più piccola pubblica scatti privati tra tante ricette e consigli culinari, i follower impazziscono.

E anche questa volta non sono stati avari di like e commenti di fronte a un post dolcissimo apparso sul suo Instagram nelle ultime ore. No, nessuna ricetta gustosa né "disastro" come accaduto di recente al panettone gastronomico che stava preparando per le feste natalizie, ma il racconto di un'emozione vissuta un po' di tempo fa che ha voluto condividere con tutto il suo pubblico social.















Come tutti sanno Benedetta Parodi è anche una moglie e una mamma felice, non solo un personaggio pubblico. E non di rado pubblica le foto dei suoi tre splendidi figli. Lo ha fatto poco fa per ricordare un giorno speciale vissuto insieme alla sua bella famiglia: il ventesimo anno di matrimonio con suo marito Fabio Caressa, che come sanno bene i fan è stato festeggiato alla grande.















Vent'anni di matrimonio è un traguardo importante ed è proprio questo motivo che, esattamente due anni fa, tutta la famiglia Caressa ha deciso di partire per le Maldive per festeggiarlo e renderlo indimenticabile. Tutti completamente vestiti di bianco, sia la coppia che i tre figli, Fabio Caressa e Benedetta Parodi avevano rinnovato il loro sì sulla spiaggia.









“In questo stesso giorno, 2 anni fa io e Fabio festeggiavamo 20 anni di matrimonio, rinnovando le promesse davanti ai nostri figli. Un’emozione grandissima”, la didascalia lasciata sotto al post che riassume quel giorno di festa con due bellissime foto, una di Benedetta e Fabio soli e una della family al completo. Sotto, ovvio, una pioggia di like e complimenti per quella che è sicuramente una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo.

