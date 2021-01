Negli ultimi mesi siamo tutti stati costretti a osservare delle prescrizioni e disposizioni molto severe al fine di contenere il contagio da Coronavirus. Purtroppo gli sforzi fatti ancora non bastano per poter vincere questa guerra contro il temibile virus. E così si va avanti, a oltranza, in una situazione di grande incertezza e timore per il futuro. Paure che sono ovviamente legate sia al problema sanitario sia a quello economico con le numerose attività in difficoltà.

E così capita che qualcuno esageri e veda violazione delle norme ovunque. Quello che sta capitando a due donne molto famose della televisione italiana è significativo. Parliamo di Mara Venier e Alessia Marcuzzi che hanno deciso di fare una cena insieme ai rispettivi uomini. E poi hanno ripreso il tutto, postandolo sui rispettivi profili social. Nelle immagini si vedono Mara e il marito Nicola Carro, poi Alessia e il suo compagno Paolo Calabresi.















Le due conduttrici tv, che sono grandi amiche, hanno deciso di trascorrere una serata diversa, in compagnia. Un modo per uscire dalla routine imposta dalle norme anti-Covid. Norme che, lo diciamo subito, Mara e Alessia hanno comunque rispettato anche in questa occasione. Nel video si vede prima Mara Venier mentre cucina, impegnata vicino ai fornelli. Poi ecco Alessia Marcuzzi che assaggia i cibi preparati dalla padrona di casa. Infine si vedono i quattro a tavola, tutti correttamente ad un metro di distanza l'uno dall'altro.















I commensali sono quattro, Mara, Nicola, Alessia e Paolo, appunto, e rispettano le distanze. Dunque dove sta il problema? Difficile dirlo, ma alcuni follower hanno commentato innescando una polemica: la cena sarebbe di cattivo gusto e invierebbe un messaggio negativo, come se fosse una vera e propria trasgressione. Nulla di più falso, ma a volte, si sa, basta un nulla per creare una discussione sul web.









Mara Venier, in ogni caso, ha risposto ai follower, ma forse sarebbe meglio dire hater, in modo impeccabile: “Siamo in quattro. Noi rispettiamo sempre le regole”. E poi ha aggiunto: “Si è mangiata pure due piatti di matriciana – riferendosi evidentemente all’amica e ospite Alessia Marcuzzi – Si è finita un piatto e non è ingrassata manco di un kilo. Non ha un filo di pancia”. Non c’è che dire, la polemica, appena nata, sembra già finita.

