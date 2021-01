Belen Rodriguez è finita al centro di un’accesa discussione sul web. Stavolta, però, il motivo non è dovuto a fidanzamenti, gossip o questioni d’amore. Tutt’altro. Sappiamo bene quanto sono importanti i social network per i vip e Belen, ovviamente non fa eccezione. Foto e post vengono utilizzati dai personaggi famosi per mantenere un filo diretto con i propri sostenitori, anche quando magari non sono sulla cresta dell’onda con programmi tv, film o altro.

E la bella showgirl argentina vanta oltre 9,7 milioni di follower su Instagram. Tanta notorietà, naturalmente, comporta tanti vantaggi, in termini economici e di popolarità, ma in questo modo aumentano anche le responsabilità. Ogni post viene visualizzato e commentato da centinaia di migliaia, addirittura milioni di utenti. E se il vip commette un errore potete star certi che ci sarà chi glielo farà notare, prima o poi. E pare proprio quello accaduto a Belen nelle ultime ore. (Continua a leggere dopo la foto)















In uno dei suoi ultimi post Belen Rodriguez ha pubblicato la foto di due piedi con delle scarpe nere eleganti con laccetto e tacco alto. La foto è accompagnata dal testo: “Sulle mie scarpe….. 🤍”. Fin qui nulla di strano. Ma fin dai primi commenti si nota un particolare. Alcuni follower, infatti, scrivono: “Copiona!😝” e ancora “altro che copiona, ruba foto semmai..”. E un utente, in particolare, sembra colpire nel segno: “Ma perché prendi le foto su Pinterest facendo passare per le tue?”. (Continua a leggere dopo la foto)















In sostanza Belen viene accusata apertamente di aver pubblicato una foto non sua e di averla ‘scippata’ ad un’altra persona. La persona in questione sarebbe una influencer russa, ovvero Maya Zaboshta, che aveva pubblicato la stessa foto parecchio tempo prima, cioè l’11 aprile 2020. A questo punto è iniziato un’accesa discussione, con diversi follower che hanno invitato l’influencer russa addirittura a fare causa a Belen. La giovane ha ringraziato gli utenti per averla avvisata. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La foto dell’influencer russa ritrae infatti le gambe di una ragazza che indossa scarpe firmate “The Attico”. L’immagine è accompagnata dal messaggio: “Foto ai miei nuovi amici! Sono le mie gambe e le mie scarpe. Grazie per il vostro sostegno”. La prima ad accorgersi del ‘copia e incolla’ che sarebbe stato effettuato da Belen è stata Valentina Vignali che ha taggato Maya. Anche la giovane russa, infatti, vanta diversi follower, oltre 200mila, ed era quindi scontato che qualcuno si accorgesse del post identico della showgirl argentina. Insomma non sappiamo bene come sia stato possibile, ma quella di Belen pare una gaffe in piena regola: finirà tutto con una denuncia?

