Mamma per la prima volta! La vip ha da poco dato la lieta notizia sui suoi canali social. Dapprima con una bellissima foto in bianco e nero in cui la sua mano e quella del marito accarezzano quella minuscola del neonato sottolineando che il parto è avvenuto “dopo un travaglio di 24 ore davvero duro e un taglio cesareo inaspettato”. “Siamo tutti in buona salute e stiamo bene. Siamo così grati e ci siamo goduti ogni momento con il nostro angelo. Grazie per tutte le preghiere!” aveva aggiunto nella didascalia del post.

Poche ore dopo, poi, un breve video delle "prime 24 ore con il nostro prezioso, bellissimo ragazzo" mentre era ancora in ospedale. Del resto Witney Carson, 27 anni e ballerina professionista di Dancing with the Stars (Ballando con le stelle versione Usa), ha condiviso ogni istante della sua gravidanza, annunciata per la prima volta a luglio scorso.















In quell'occasione aveva pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva con il test di gravidanza positivo sciolta in tenero abbraccio col marito McAllister. Poi, a novembre scorso, il baby shower e tanti altri aggiornamenti, arrivati anche poco prima del parto, quando era in ospedale.















Come il suo ultimo selfie allo specchio in cui si meravigliava di quanto era diventato grande il suo bimbo e la foto in ospedale col pancione in primo piano scattata poche ore prima del parto. Ora qualche giorno dopo, il primo scatto che ritrae il suo bambino, di cui svela anche il nome. Il figlio di Witney si chiama Kevin Leo McAllister e questo doppio nome ha un motivo.









La ballerina ha infatti sottolineato che il bambino è stato “chiamato come suo nonno”. “Mio piccolo Leo, ti amo più di quanto le parole possano esprimere. Sei il dono più prezioso – ha scritto accanto alla foto preziosa del loro figlio – La mia vita sarà cambiata per sempre. Benvenuto nel mondo Leo”. Immediate le congratulazioni di fan (su Instagram ne conta oltre il milione) e tanti colleghi di Dancing with the Stars.

