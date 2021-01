È un momento molto difficile per la vita di Maurizio Battista, il noto comico che ha conquistato gli italiani negli ultimi anni. Le sue battute e il suo umorismo, legati alla quotidianità, il suo accento romanesco e il suo stile inconfondibile hanno regalato gioia e risate a milioni di persone che ogni volta accorrono ai suoi spettacoli sia in tv che a teatro. Ora, però, c’è ben poco da ridere.

L'intera famiglia di Maurizio è stata infatti colpita dal Coronavirus. Lo ha annunciato la moglie Alessandra Moretti con un post su Instagram, social network in cui è molto attiva. In questo momento Maurizio è asintomatico, mentre la moglie, che ha 33 anni, e la figlia di appena quattro anni sono state ricoverate in ospedale in condizioni ben più serie. "40 di febbre, una roba mai vista. Sto una m***a" ha scritto in un post Alessandra. E nelle ultime ore un nuovo messaggio per tenere aggiornati i propri follower.















"Sono preoccupata fino all'osso per mia figlia, anche Maurizio è positivo ed è lui che ha iniziato con un misero raffreddore (infatti è asintomatico)" aveva scritto una settimana fa Alessandra Moretti, moglie del comico Maurizio Battista. Adesso Alessandra ha pubblicato un nuovo post: "E niente pensi di stare meglio invece sto Mostro ti lavora ai fianchi. La polmonite è diventata interstiziale e bilaterale. Proseguo le terapie e che Dio me la mandi buona".















Insomma la situazione è davvero grave e Alessandra non lo nasconde: "Volevo ricordarvi che ho 33 anni – prosegue ancora la moglie dell'artista – nessuna patologia pregressa, scoppio di salute eppure me sta a fa nculo così". Come se non bastasse la Moretti ha dichiarato anche che è stata sempre molto attenta: "quando sono uscita non è servito a nulla proteggermi e stare attenta ai limiti del maniacale".









Appena quattro giorni Alessandra Moretti scriveva: “Io in un ospedale, mia figlia in un altro, vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio. Io da questa esperienza orribile uscirò per forza diversa, cambiata e con chiarissime le idee su chi avere nella mia vita e chi no. Non mi dimentico chi ha sottovalutato e sottovaluta la cosa quando sarà tutto finito voglio frequentare solo chi la pensa come me”. Un messaggio molto chiaro rivolto a chi continua a ripetere, nonostante i dati e le evidenze, che il Covid non esiste.

