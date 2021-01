Ormai è diventato un vero e proprio triangolo di fuoco, fatto di scontri, accuse e ripicche. Samantha De Grenet, Antonella Elia e Carima stanno alimentando una serie di polemiche di cui è difficile scorgere la fine. Ma proviamo a ricapitolare. Prima abbiamo assistito al botta e risposta tra Samantha e Carima, l’influencer divenuta famosa con le sue rubriche sul web. La De Grenet ha ridicolizzato la figura di Carima, con una frase da ‘bodyshaming’: “È quella di colore, grassa?”.

E naturalmente l’influencer non ha gradito: “Questa fa parte del mondo dello spettacolo. Non si può permettere di dire ‘ma chi è?'”. Ha contrattacato: “Pure lei non è il mio genere. Con tutta quella faccia scavata, che è più secca di un ossobuco”. E poi ha chiesto un confronto pubblico con Samantha direttamente ad Alfonso Signorini. Successivamente abbiamo assistito allo scontro da brividi tra Samantha ed Antonella Elia. Adesso spunta una foto sui social che pare gettare benzina sul fuoco. (Continua a leggere dopo la foto)















Sorvolando per il momento sugli insulti e le offese che si sono scambiate Samantha De Grenet e Antonella Elia, pare evidente che si sia creata una sorta di ‘solidarietà’ tra Antonella e Carima, unite dall’avversione per la De Grenet. E pochi minuti fa Antonella Elia e Carima hanno pubblicato suirispettivi profili Instagram una foto in cui sorridono insieme. Che sia l’inizio di una collaborazione o magari un’anticipazione di quanto potrà avvenire presto direttamente al Grande Fratello Vip? (Continua a leggere dopo la foto)















Per il momento il mistero resta. Ma, se Antonella Elia la conosciamo da un pezzo ed è ormai un volto noto della tv, Carima è un personaggio salito alla ribalta solo negli ultimi mesi, anche grazie al lockdown. La 28enne è madre di una bambina di 8 anni e ha raggiunto il successo sui social grazie al suo forte accento romanesco e alle sue battute e massime sulla vita e consigli ai suoi follower con il profilo Instagram Carimadituttoedipiù. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora Antonella Elia e Carima hanno pubblicato diversi scatti in cui appaiono insieme e subito i fan si sono chiesti cosa le due stiano combinando. I commenti si sprecano: “Ma che succede???”, “Prevedo guai”, ironizza qualcuno e ancora “Sto volando”, “Preparo già i popcorn”. Fino al commento che racchiude le speranze di molti: “Antonella portatela nella casa lunedì, ti prego! Voi due vs la reginetta del gorgonzola”. E forse la sfida a tre andrà davvero in onda in occasione della prossima puntata del GF Vip, chi può dirlo?

