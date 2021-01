Ogni qualvolta si creda alla frase fatta che le donne invecchino, mentre gli uomini diventino affascinanti, bisognerebbe pensare che nel mondo vive e sorride Elisabetta Canalis. La 42enne fa invidia a qualsiasi 20enne in circolazione, bella da impazzire e in forma da far invidia.

Elisabetta Canalis ha deciso di fare un regalo a tutti i sui follower di Instagram. L’ex velina di Striscia si è cimentata in un balletto sensuale sul proprio profilo social. Le sue ipnotizzanti movenze sarebbero già state abbastanza per ricorrere ad una mascherina di ossigeno, ma Elisabetta Canalis ha voluto fare di più. E che meraviglia! (Continua dopo le foto)





























Il video condiviso su Instagram da Elisabetta Canalis è da gustare fino alla fine, perché è proprio lì che accade la magia. I suoi quasi 3 milioni di fan la amano, oltre alla sua bellezza Elisabetta è un’attivista dei diritti umani e civili, spesso in prima linea per difendere i suoi ideali. Ma ecco che il suo video spettacolare fa incetta di like e commenti, e tra i vari “Ellamadonna” e “Ti amo sposami”, il suo look finale non è di certo passato inosservato. Niente a che vedere con il (sempre bellissimo) scatto che Elisabetta Canalis ha voluto postare per fare gli auguri ai suoi fedelissimi follower di Instagram. Nello scatto l’ex velina accoglie in braccio la sua tenera cagnolina. Insomma, una sola donna, mille sfaccettature. Scorri per vedere il video sexy! (Continua dopo le foto)

La didascalia degli auguri di capodanno recita così: “Con la mia vecchietta Mia. Quanto amore e quanta compagnia i nostri animali domestici stanno facendo a noi ed ai nostri cari (specialmente) in questi mesi. Voglio fare a tutti gli auguri per un Natale sereno ma soprattutto per un 2021 migliore. Quest’anno ce lo dobbiamo augurare veramente perché superare il 2020 è stato come uscire da una guerra, per molti fisicamente e per tantissimi psicologicamente. Un augurio in particolare a tutti voi che siete a casa da soli , a voi che dovete organizzare la vita daccapo perché da un giorno all’altro avete perso il lavoro, a voi a cui manca la famiglia come manca a me e che non cedete alla preoccupazione. Dobbiamo guardare avanti perché questo 2021 sarà un anno di rinascita e di svolta. Vi abbraccio fortissimo anche se non si può. E sono strafelice di portarvi con me in questo 2021”.

