Sono in molti a ricordarla con il marito a Temptation Island nell’edizione del 2016. Nonostante siano passati quasi cinque anni, infatti, i suoi occhi, quei lineamenti così particolari e anche il suo carattere e la sua personalità sono rimasti impressi a molti. Parliamo di Georgette Polizzi che all’epoca si presentò al reality con il marito Davide Tresse. Successivamente abbiamo ritrovato Georgette come opinionista in molti programmi di Barbara D’Urso.

Un anno fa, poi, Georgette ha sconvolto tutti dichiarando di essere affetta da Sclerosi Multipla e ancora una volta ha colpito per la sua determinazione. "È un po' come quando sei in macchina con un compagno vicino e rallenti un po'. La Sclerosi è la mia compagna, quindi vado un po' più piano, ma vado comunque". E oggi Georgette torna a far parlare di sé, stavolta, però, per una scelta che forse farà storcere il naso a qualcuno.















L'elemento dell'aspetto che ha maggiormente contraddistinto Georgette Polizzi è la sua capigliatura: i capelli neri e la rasatura ai lati sono diventati quasi un 'marchio di fabbrica' della stilista e influencer. Ora, però, Georgette ha compiuto una vera rivoluzione. La foto che ha pubblicato sui social poche ore fa ha stupito davvero tutti. Ancora una volta a Georgette, va detto, non è mancato il coraggio.















In un post su Facebook Georgette, che si trova a Beverly Hills, si mostra con un look decisamente diverso, stravolto diremmo, rispetto a prima. Nella foto, infatti, l'influencer è bionda, anzi biondissima. Sempre stupenda, ovviamente. E i 'mi piace' e i commenti positivi si sprecano. C'è anche chi azzarda paragoni provocatori: "Ferragni scansate proprio!! Che qui c'è una super top gnocca, natural".









“. (Continua a leggere dopo la foto)

In un altro post sempre su Facebook è la stessa Georgette Polizzi a mettere a confronto i due look: un 'prima e dopo' in cui è possibile notare la clamorosa e radicale trasformazione della stilista. Che sembrerebbe un'altra se non fosse per quegli occhi così magnetici e unici. Tra i commenti di apprezzamento al nuovo look ci sono anche quelli di personaggi noti al grande pubblico, come Kevin Lopez e Margherita Zanatta, ex concorrenti al Grande Fratello. E a questo punto sono in tanti, tra i suoi follower, a chiedere se presto potremo vederla in nuovo programma o reality. Un'altra esperienza per vedere all'opera un'autentica leonessa.

