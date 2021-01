Alena Seredova e Gianluigi Buffon hanno formato una delle coppie vip più amate e seguite degli ultimi anni. Tre anni di matrimonio, una storia d’amore durata più del doppio e due figli non si cancellano, nemmeno per un tradimento. Alena e il portierone della Juve si erano conosciuti nel 2005 e nel 2006, anno dei Mondiali vinti dagli azzurri, il gossip su di loro è letteralmente esploso. Poi, però, sono arrivate le “corna”, come la stessa showgirl ceca ha ammesso.

"Delle 'corna' ho saputo per la prima volta in radio – le sue parole in un'intervista a Radio Rai 2 – e così ho scoperto mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente". Ilaria, naturalmente, è la giornalista D'Amico con la quale Gigi ha avuto anche una figlia. Alena, invece, ha trovato la serenità con il manager Alessandro Nasi. Il vecchio triangolo con Gigi e Ilaria, però, riemerge periodicamente.















Nelle ultime ore è spuntato fuori un botta e risposta molto curioso con una fan. Alena Seredova si mostra molto disponibile con i suoi follower e risponde spesso a delle domande sulle Instagram Storie. E un utente le ha chiesto: "A Natale siamo tutti più buoni.. Vi siete scambiate gli auguri tu e Ilaria naturalmente la D'Amico?". La risposta della modella e attrice non si è fatta attendere e va detto che non è stata priva di ironia.















Alena Seredova alla domanda sugli auguri tra lei e Ilaria D'Amico ha risposto: "Sono buona tutto l'anno, non miglioro a Natale…". E poi non ha aggiunto altro. Dalla risposta sembra proprio che gli auguri non ci siano stati, ma la verità forse non la sapremo mai. Quello che sappiamo, invece, è che senza dubbio la separazione dal marito Buffon è stata piuttosto dolorosa. Un altro fan le chiede: "Come si può perdonare dopo tanto dolore? Tu sei stata brava". A questo punto Alena risponde ancora con grande sincerità.









“Penso che il passaggio è molto lungo per tutti – dice Alena riferendosi al dolore provocato dal tradimento di Buffon con la D’Amico – molto dipende anche dalla compagnia nuova che ti trovi. Ovviamente la delusione rimane”. E senza dubbio, come è vero che Gigi Buffon si è rifatto una vita con Ilaria D’Amico, con la quale ha anche un figlio, lo stesso può essere detto per Alena. Dalla sua unione con Alessandro Nasi, infatti, lo scorso anno è nata Vivienne Charlotte.

