Il tempo passa talmente veloce che Jolanda, la prima figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini ha già compiuto 17 anni. I due hanno vissuto una bellissima storia d’amore durata dal 2004 al 2015 e coronata dalla nascita di Jolanda, appunto, e Leonardo. Finita la loro relazione, il cantante e l’attrice entrambi amatissimi dai fan hanno ritrovato il sorriso accanto a altre persone, ma sono rimasti uniti per amore dei figli e oggi abitano a poca distanza uno dall’altro. Renga è legato a Diana Poloni, mentre Ambra a Massimiliano Allegri.

Recentemente, a Verissimo, Ambra ha raccontato di aver sofferto di bulimia anni fa e di essere riuscita a guarire grazie all’amore di Renga e all’arrivo di Jolanda. “Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra”, ha rivelato a Silvia Toffanin. (Continua dopo la foto)















“In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la son dovuta portare dentro per nove mesi finché non è uscito il mio miracolo più bello […] Francesco era bulimico di sorrisi, rideva sempre. Ho capito che avevamo qualcosa in comune, ci siamo presi per mano e riconosciuti”. Ora, come anticipato, Jolanda che è sempre più uguale alla sua famosa mamma sta diventando una giovane donna. (Continua dopo la foto)















Ambra Angiolini ha celebrato il 17esimo compleanno della figlia con un post tenerissimo su Instagram in cui sorridono insieme, una foto davanti alla torta e anche un ritratto di loro due realizzato anni fa. “Grazie per avermi dato la vita 17 anni fa piccola mia – ha ricordato -. Meno male che non ti sei spaventata dei miei “interni” e hai cominciato subito a ridere. Continua. TI AMO”, ha scritto. Sotto pioggia di auguri anche da amiche vip come Laura Pausini e Cristiana Capotondi. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)



Anche Francesco Renga ha fatto gli auguri alla figlia via social. Ha postato uno scatto vintage con Jolanda da piccola e scritto: “Lo so che sono ripetitivo… so anche che ti vergognerai di questa foto, di questo post… so che ti sembrerà ingiusto. Ma oggi compi 17 anni. Sei già una bellissima donna, ma per il tuo papà resti così. La mia piccola, magica, unica principessa. La mia bambina… l’amore della mia vita, il suo senso. Auguri Jolanda”. Poco dopo è arrivata anche la risposta della festeggiata: “Grazie Papo”, gli ha risposto con un cuore rosso.

