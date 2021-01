Ancora polemiche di fuoco sul Grande Fratello Vip. Dopo la decisione, criticatissima, di Alfonso Signorini di mandare una ‘carrellata’ con le morti celebri del 2020 ai vipponi nella serata speciale del Capodanno, adesso l’attenzione si spostata sui messaggi degli hater. Messaggi di cattivo gusto e veri e propri insulti sono stati rivolti, infatti, alla sorella di Tommaso Zorzi e si sospetta che dietro possano esserci i fan di Dayane Mello.

I messaggi sono in portoghese e spagnolo, lingue diffusissime in Brasile e brasiliana è proprio la modella che non ha un rapporto tanto amichevole con Tommaso Zorzi. D'altra parte anche a Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, era capitato di ricevere messaggi odiosi e, come la sorella di Zorzi, aveva disattivato il proprio profilo Twitter. Gaia, intanto, è sembrata scossa dagli insulti ricevuti e adesso anche un'altra famosa vip le invia la sua solidarietà.















Si tratta di Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini, che ha già avuto a che fare, più volte, con gli hater. Anche in occasione della partecipazione del figlio al GF Vip non sono mancati gli attacchi sia a lui che ad Alba. E così la Parietti ha deciso di intervenire per condannare le brutte parole rivolte a Gaia Zorzi. "Un fiume di inutili volgarità, violenza e cattiveria" ha sentenziato Alba che già in passato era stata molto ferma nel censurare le critiche rivolte al figlio.















Gaia ha raccontato, sul proprio profilo Twitter, di aver ricevuto insulti su Instagram e ha spiegato di non voler generalizzare: "Giusto per ribadire non penso tutti i fan delle Rosmello (Rosalinda e Dayane Mello, ndr) siano tutti problematici, anzi ogni fandom ha delle mele marce. Solo che fomentando i brasiliani dalla loro parte va a finire che non capendo il reality per la lingua possono solo mettersi contro alle persone a cui non piace Dayane, sia dentro che fuori la casa con le eliminazioni di Selvaggia e il salvataggio di Urtis".









Gaia ha aggiunto: ” Cecilia (la nostra tata) ha ricevuto minacce di morte in portoghese. Le hanno dato della grassa, trans come se fosse un insulto, peruviana sporca, insultando Tommi perché è gay e Cecilia gli fa da tata”. E così Alba Parietti ha voluto inviare un consiglio sia a Gaia, che a Tommaso e suo figlio Francesco: “Imparate a regalare miele a chi vi fa uno sgarbo. A perdonare i vostri nemici, compatendoli, nulla li renderà più inutili, insoddisfatti e impotenti e infelici”.

