La puntata Speciale di Capodanno del Grande Fratello Vip è stata un unicum in tutti i sensi. Una serata diversa dal solito, caratterizzata da tante eccezioni, come il saluto dei familiari ai concorrenti, il balletto, gli ospiti a sorpresa e molto, molto altro. Una delle sorprese della serata, però, ha provocato moltissime polemiche. Tutti sanno infatti che i concorrenti non possono aver alcun contatto con l’esterno dal momento in cui mettono piede nella Casa.

Così i vip non sanno cosa succede fuori. E siccome il 2020, diciamocelo, è stato un anno pieno di disgrazie, Alfonso Signorini ha deciso di far vedere agli inquilini della Casa un video con tutti i personaggi celebri che ci hanno lasciato negli ultimi 12 mesi. Una vera e propria 'carrellata di morti celebri' che ha generato sconcerto. Nessuno dei concorrenti sapeva infatti della morte, fra gli altri, del celebre attore Gigi Proietti, del cantante Stefano D'Orazio o del calciatore Paolo Rossi.















Se la morte di uno solo di questi personaggi ha provocato tanto scalpore nella gente comune, immaginate cosa possa aver provocato sapere, tutto in una volta, che sono morti tanti vip. E infatti tutti i concorrenti del GF Vip sono rimasti colpiti da queste informazioni. E una in particolare, Maria Teresa Ruta, è scoppiata in un drammatico pianto. Subito dopo ha spiegato il perché: "La prima intervista della mia carriera me l'ha data Paolo Rossi. Aveva appena vinto i mondiali".















"Non sapevo come diventare una giornalista – ha spiegato Maria Teresa Ruta – lo desideravo tanto, ma non mi facevano entrare nei ritiri né da nessuna parte. Paolo era sposato con Simonetta, era appena nato suo figlio. Mi appostai sotto casa sua e aspettai che lui uscisse. Poi ho suonato alla porta e ho parlato con Simonetta che mi ha detto: 'Che problema c'è? Vieni più tardi e fai la tua prima intervista a Paolo'". E così fu.









Tra i tanti che non hanno apprezzato il video con la carrellata di vip morti c’è anche Christian De Sica che ha espresso tutto il suo dissenso: “La carrellata di morti celebri a Capodanno? Orribile”. E insieme a lui tantissimi altri, soprattutto utenti che sui social hanno fatto sapere la loro disapprovazione: “Che cattivo gusto” ha detto un telespettatore. Ma, in generale, in tantissimi hanno criticato la decisione di Signorini di far sapere ai vipponi delle morti dei personaggi celebri in modo così brutale.

