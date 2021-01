Anche se non è più in tv come un tempo Walter Nudo è un personaggio amatissimo dal pubblico. Nel 2018 ha trionfato al Grande Fratello Vip e prima ancora a L’Isola dei Famosi, poi dopo il malore la decisione di ritirarsi dalle scene. Ma sui social continua a essere attivissimo ed è lì che ha trasferito l’attività di cui si occupa ora, ovvero quella di ‘life coach’.

Ma come tutti anche l’ex pugile ed ex modello condivide su Instagram i momenti più importanti della sua vita. Anche quelli tristi, come il secondo lutto in famiglia che l’ha colpito poco fa. A settembre scorso Walter aveva parlato ai suoi fan della perdita di zia Maria con una bella foto con lei accompagnata da una lettera d’addio. (Continua dopo la foto)















“Oggi zia Maria ci ha lasciato, …la sua anima ha deciso che era ora di tornare a casa. Non dimenticherò mai di questa donna la serenità ed il sorriso…era semplicemente bello stare con lei. Una donna di altri tempi in grado di portare tranquillità nei momenti più difficili, di tenere insieme una famiglia con un marito e 4 figli, con tutte le difficoltà di inserimento in un paese all’opposto del mondo…da casa sua!”. (Continua dopo la foto)















“Nel nome di queste donne eroine abbiamo il dovere di vivere oggi ogni giorno, facendo scelte, prendendo decisioni che le onorino, che le facciano essere fiere di noi e farle sorridere da lassù’. A te zia e a tutte le eroine come te, Grazie. Buon rientro a casa”, la conclusione. Sotto al post da brividi tantissimi cuori e messaggi di affetto lasciati dai fan per Walter Nudo. Che ora purtroppo ha perso un altro membro della sua famiglia. (Continua dopo foto e post)









Poco fa Walter Nudo ha voluto condividere con i suoi follower il dolore per la perdita di uno zio che definisce il suo “secondo padre”. “Questo 2020 è stato molto duro anche per me e la mia famiglia – si legge nel lungo post -, mio zio ci ha lasciati. La mia famiglia ha perso il Faro, ed io un secondo padre. Ho cercato di essere forte per tutti, ma ancora adesso che rivedo la tua foto Zio, la vista mi si appanna”, ha scritto in basso all’immagine che lo ritrae felice accanto a lui. E infine: “Rimarrai sempre nel mio cuore. Ci vediamo giù per la strada”. Anche in questo caso i messaggi di affetto e sostegno sono subito arrivati numerosi.

