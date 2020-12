Continua a far parlare di sé Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, e non solo dentro la Casa, dove lui ha fatto importanti rivelazioni dopo l’incontro con lei in diretta e, soprattutto, la bomba sul presunto tradimento in vacanza. Andrea in diretta aveva detto di essere a conoscenza di quelle voci portate alla luce da Dayane Mello. Ma non era affatto così, come poi spiegato nelle ore successive alla puntata dove effettivamente è sembrato molto sereno, sicuro di tutto.

In lacrime, l’ex tronista di UeD ha svelato a Samantha De Grenet di aver mentito per proteggere Natalia e, anche se si fida di lei, questo chiacchiericcio lo logora. Quella confidenza ha avuto strascichi nei giorni successivi. Zelletta si sta struggendo tentando di capire cosa sia successo davvero a Capri, in quella ormai famosa vacanza. (Continua dopo la foto)















Poco fa, poi, Andrea ha ammesso che nel caso il tradimento fosse accertato allora sarebbe pronto a lasciare Natalia senza né se né ma: “Se questa cosa fosse vera, io sono drastico – ha detto il gieffino in confessionale – Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”. (Continua dopo la foto)















Naturalmente anche il pubblico spera di sapere presto la verità su questo presunto tradimento che sta dominando le chiacchiere dentro e fuori dalla Casa. Tanto più che in queste ore Natalia Paragoni è tornata al centro dell’attenzione. No, nessuna nuova rivelazione ma per aver postato un video “particolare” sui social proprio in compagnia di Andrea Zelletta. (Continua dopo foto e post)









Natalia posta il momento più bello con Andrea Zelletta 🙄 pic.twitter.com/8931XyrX65 — disagiotv (@disagio_tv) December 31, 2020



Anche la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta partecipando al gioco che impazza su Instagram che consiste nel pubblicare foto richieste dai fan e qualcuno deve averle suggerito di condividere il momento più bello trascorso con il suo compagno. Da qui il breve filmato “piccante”, a letto, in cui Natalia gioca e scherza con Andrea.

GF Vip, sorpresa Dayane Mello: lo prende alla sprovvista e scatta il bacio appassionato in corridoio, davanti a tutti

fbq('track', 'Gossip');