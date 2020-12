È accaduto che in una recente intervista a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin, il cantante Stash abbia dichiarato: “Non sono tanto fan del matrimonio. Non mi piace l’idea di contrattualizzare un sentimento. So che sembra stia dicendo una cosa di estremamente negativo, ma quello che ci è accaduto con Grace, la natura che ci ha fatto questo regalo e ci dice in un certo senso che siamo fatti l’uno con l’altro, è quello il modo con cui voglio vivere il mio amore con Giulia. Magari tra 10 anni dico sì”.

Stash e la sua compagna di vita Giulia Belmonte hanno festeggiato il loro primo Natale da genitori della bellissima Grace. Come festeggiare al meglio questo avvenimento importantissimo se non con uno scatto social sfavillante?! Nessun’altra idea all’orizzonte. E infatti. Sono tre e sono bellissimi, la foto trasmette tutto l’amore del focolare domestico e la bimba è uno spettacolo. (Continua dopo le foto)





























“Il nostro primo Natale in tre”, ha scritto Giulia Belmonte nella didascalia all’immagine, mentre Stash ha commentato teneramente: “Le mie femmine”. Stash ha dichiarato: “Sono in un vortice di emozioni”, queste le recenti parole del cantante in diretta tv, che ha aggiunto “In questo momento sono sicuro che fino ad oggi la cosa più bella è lei. Io mi sento pronto a vivere questa vita in supporto a Grace”. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Belmonte (@giuliabelm)









Tra i tanti commenti spiccano quelli di Giusy Ferreri: “Auguri, buon Natale!”, di Monica Leofreddi: “Ma che spettacolo siete? Auguro a voi il meglio”. Altri utenti comuni hanno proseguito con i complimenti: “Cosa non si fa per i figli…Auguri a tutti voi”, “Ahh, come sei pazzo, buon Natale a te e a tutta la famiglia”, “Auguri ragazzi, anche alla vostra piccola”, “Siete davvero meravigliosi”.

