Kylie Jenner è stata recentemente incoronata come una delle influencer più famose e ricche del mondo. La sorellastra di Kim Kardashian, a 23 anni, è riuscita a eguagliare e anzi a superare la sua fama. D’altra parte Kylie fin da piccola è cresciuta a stretto contatto con le telecamere. Fin da piccola è diventata famosa grazie al reality “Al passo con i Kardashian”, in onda su E! Al centro del programma la vita di Kim Kardashian, la madre Kris Jenner e le figlie Khloe e Kourtney, avute con Robert Kardashian, e poi Kendall e Kylie, frutto della storia d’amore con Bruce Jenner.

Proprio in queste ore Kylie è tornata al centro dei riflettori per un regalo davvero speciale alla figlia Stormi Webster, nata il 1° febbraio 2018 dalla relazione con il rapper Travis Scott. Dopo aver tenuto nascosta la gravidanza Kylie ha fatto impazzire di gioia i propri fan con la notizia della nascita di Stormi. Ora la modella e influencer ha condiviso su Instagram un video in cui mostra a tutti i propri follower l’incredibile regalo che ha fatto alla figlia Stormi. (Continua a leggere dopo la foto)















Kylie ha deciso di fare le cose in grande, come sempre, e ha regalato alla figlia una carrozza. Ma non una qualsiasi, quella che possiamo vedere nelle foto è la carrozza di Cenerentola. In realtà a fare il regalo è stato il padre Travis, mentre Kylie si è preoccupata di condividere con i suoi fan questo straordinario regalo. D’altro canto non è un mistero che Kylie ha fatto sempre di tutto e di più per la piccola Stormi, arrivando a dedicarle un parco a tema. (Continua a leggere dopo la foto)















Si chiama “Stormi World”, è un vero e proprio luna park ispirato al disco “Astroworld” del padre della piccola Travis Scott. Nel parco sono state ricreati tanti mondi, come ad esempio quello dei Trolls oppure quello in cui è ambientato il film “Frozen”, tutto per venire incontro ai desideri della piccola Stormi. Non mancano piscine, giostre, giochi e negozi in cui è possibile acquistare ogni genere di gadget, dalle magliette ai portachiavi e molto altro ancora, tutto in ‘stile Stormi’. (Continua a leggere dopo la foto)









Insomma se all’inizio sembrava che Kylie dovesse soccombere di fronte alla bellezza delle sorelle, adesso appare evidente che l’influencer è riuscita a trovare la sua strada. Oggi Kylie è arrivata a conquistare oltre 200 milioni di follower solo su Instagram riuscendo a sfruttare le sue curve che non fa nulla per nascondere. Oltre ad aver creato una linea di rossetti, i Kylie Lip Stick, Kylie ha realizzato un vero impero nel mondo della cosmesi e ha anche creato una linea di abbigliamento. Insomma, un vero e proprio regno. E da oggi c’è anche la carrozza.

