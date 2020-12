Anche i muri conoscono la super cantante degli anni ’70 Donatella Rettore. Lei come ormai tantissimi altri vip sceglie i canali social per dare vita a quella che è una vera e propria telecronaca della sua vita. Anche stavolta non si è smentita e ha voluto rendere partecipi i suoi fan e follower di ciò che le è accaduto.

Questa volta non si tratta di una notizia lieta, proprio l'opposto. Donatella Rettore si è sentita di condividere con chi la segue su Instagram una tragedia non da poco che l'ha appena toccata. Una scelta interessante quella di esprimere gioie e soprattutto dolori a mezzo social, un fenomeno che appartiene tutto ai giorni nostri. Vediamo insieme cosa è accaduto alla fantomatica star degli anni '70.





























Donatella Rettore ha preferito divulgare la notizia tramite il suo profilo Instagram, usandolo dunque per annunciare una grave perdita nella sua vita. Il genere di lutto subito dalla cantante ha colpito recentemente anche un’altra cantante, Emma Marrone. Donatella Rettore ha perso il suo cane Orso. La cantante ha postato una foto che la immortala insieme al suo amico fedele, scrivendo qualche parola a riguardo: “Orso ha lasciato questo mondo. Mi manca come il sangue nelle vene”. Pochissime parole dall’impatto davvero forte che riescono a far comprendere alla perfezione il legame che univa Donatella Rettore al suo cane Orso. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RETTORE Official (@donatellarettore)

Like e commenti di cordoglio hanno inondato la foto postata da Donatella Rettore. Tra la moltitudine di messaggi di sostegno e affetto che sono comparsi immediatamente sotto al post, si fanno notare quelli delle cantanti Marcella Bella, che le ha scritto: “Mi dispiace tantissimo, ti mando un abbraccio…” e Malika Ayane che su twitter invece ha commentato: “Che dolore, Donatella”. Donatella Rettore in alcune interviste, anche recenti, aveva presenziato insieme al suo adorato cane Orso a conferma del fatto che il loro legame fosse davvero simbiotico.

