Il Natale è importante per Elisabetta Gregoraci, al punto che pur di trascorrere le feste con il figlio Nathan Falco non ha avuto dubbi a lasciare “in corsa” il Grande Fratello Vip, reality che non solo le ha permesso di farsi conoscere meglio dal pubblico ma che le ha donato anche un’incredibile visibilità.

Nella Casa ha dato prova di essere una vera appassionata di stile e di griffe, ma certamente anche fuori – e i look sfoggiati nello studio di Alfonso Signorini dopo la sua uscita dal reality – non stanno deludendo le aspettative. Ora che non è più reclusa a Cinecittà, Eli è tornata nella sua enorme e lussuosissima casa di Montecarlo e a raggiungerla fin dal 24 dicembre è stato l’ex marito e papà di Nathan Flavio Briatore. (Continua dopo la foto)















Nonostante siano separati da tempo, come confermato anche da Elisabetta Gregoraci al GF Vip e nella recentissima intervista rilasciata a Francesca Fialdini, sono molto uniti. Non a caso si sono lasciati immortalare insieme al loro gioiello per la tradizionale foto social di Natale. Nello scatto realizzato per la Vigilia, i tre sorridono felici. (Continua dopo la foto)















La conduttrice e showgirl appare radiosa nel colore natalizio per eccellenza, il rosso. Eli ha indossato un elegante abito di raso caratterizzato da un corpetto senza maniche con scollatura incrociata e una gonna a portafoglio con lo spacco che rivelava degli originali collant velati decorati con delle stelline. Ma l’occhio non può non cadere sulle scarpe scelte per completare questo outfit. (Continua dopo foto e post)









Oltre ai suoi immancabili bracciali preziosissimi, Elisabetta Gregoraci ha scelto di indossare un paio di stivali che i telespettatori più attenti avranno subito riconosciuto. Già nella Casa la ex moglie di Briatore aveva sfoggiato questo particolare modello di cuissardes neri con i pon-pon firmati Aquazzura, marchio a lei caro. Il prezzo? Questo modello come molti accessori e capi della Gregoraci non è proprio a portata di tutte le tasche: costa 1.500 euro.

