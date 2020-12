Laura Pausini è una delle cantanti italiane più amate e apprezzate all’estero. Ovviamente è anche seguitissima sui social dove però è da sempre restia a condividere coi fan il suo privato. Ma in occasione delle festività natalizie, quest’anno decisamente diverse per via dell’emergenza sanitaria in corso, la Laura Nazionale ha voluto fare un’eccezione.

Ha pubblicato sul suo profilo Instagram che conta quasi 3 milioni e mezzo di seguaci alcune fotografie che la ritraggono insieme alla sua famiglia, quindi il compagno Paolo e la figlia Paola. Vacanze all’insegna dell’amore per la Pausini, che questa volta ha piacevolmente stupito il suo pubblico con questi bellissimi ritratti familiari che le danno calore quest’anno che non può abbracciare i genitori a causa delle misure restrittive imposte dall’emergenza coronavirus. (Continua dopo la foto)















Nei giorni scorsi la cantante emiliana aveva fatto una dedica alla mamma lontana: “Mamma – la didascalia di uno degli ultimi post condivisi su Instagram – ti regalo un sorrisone perché anche se alla fine non possiamo vederci come avevamo sperato, comunque stiamo tutti bene nella nostra famiglia e sappiamo che questo è ciò che più conta”. (Continua dopo la foto)















“Mi sono vestita come avrei fatto il 25 sera a casa da voi, e visto che ti piace tanto che io sia elegante per le nostre feste in famiglia, lo indosso oggi per dirti che tu e babbo e Silvia e tutta la famiglia mi mancate tanto e vi voglio bene”, aveva concluso Laura Pausini. Poi il “suo” Natale, quello “en pendant” sul divano del salotto con il compagno, la figlia e pure il cagnolino di casa. (Continua dopo foto e post)









“Noi siamo in pigiama da 3 giorni! Voi come state?”, ha scritto in più lingue la mitica Laura sotto agli scatti che sono la rappresentazione dell’idillio familiare. Cuori e complimenti a non finire da fan e amici famosi come Paola Iezzi che si affretta a commentare “Che belli!”. E lo sono per davvero. E poi quanto è cresciuta Paola, 7 anni, notano in tanti: è una “Mini te”, le scrivono.

