Personaggio inamovibile di Uomini e Donne Tina Cipollari è diventata un personaggio conosciutissimo proprio grazie al programma di Maria De Filippi. Nel bene, con la sua ironia e genuinità, e nel male con i suoi commenti sprezzanti, Tina colpisce sempre nel segno e raramente le sue ‘perle’ passano inosservate. I suoi siparietti con Gemma Galgani, poi, sono diventati un vero e proprio ‘must’ del programma, delle chicche imperdibili e spesso esilaranti.

Anche la sua vita privata è diventata di dominio pubblico. Tutti sanno che Tina è stata sposata con Kikò Nalli, noto hair-stylist, che ha conosciuto proprio durante una puntata di UeD. Dalla loro storia sono nati tre figli, Mattias, Gianluca e Francesco. Dopo il matrimonio Tina ha avuto un'altra storia con un imprenditore, ma anche questa relazione è terminata. Forse non tutti sanno che Tina ha anche una sorella che si chiama Annarita.















In un post sul proprio profilo Instagram Tina Cipollari compare proprio con la sorella Annarita. Quest'ultima non è nota nel mondo dello spettacolo, ma la somiglianza con Tina è davvero incredibile. Entrambe sono originarie di Viterbo e tra loro ci sono otto anni di differenza, Tina è la sorella più piccola. Le due sono sempre state molto legate, ma non sono mancati i momenti di attrito e di vero e proprio scontro.















In particolare sembra che Annarita fosse contraria alla separazione tra Tina e Kikò. Le sue osservazioni, però non sono affatto piaciute all'opinionista di UeD che ha scritto una lettera di fuoco alla sorella, poi pubblicata dal settimanale DiPiù. Queste le parole di Tina alla sorella: "Annarita, che delusione. Sei voluta entrare nelle discussioni tra me e mio marito Kikò. Tu, mia sorella, sua complice. E hai anche la faccia tosta di dirmi che non merito un uomo bello e giovane come lui e che avrei dovuto essere più dolce e ringraziarlo per quanto aveva fatto".









Tina prosegue la lettera accusando, velatamente, la sorella di aver avuto una ‘liaison’ col suo ex marito: “Guarda che ha questo punto potrei anche pensare male… piantala. Me ne hai fatte di tutti i colori e questa rivalità con me è durata fino al periodo dell’adolescenza, quando con la maturità mi hai accettato. Poi, per fortuna, i rapporti sono migliorati. O meglio, pensavo che fossero migliorati”. Frasi molto dure e chissà se a questo punto le due sorelle abbiano recuperato il rapporto di un tempo.

