I principi dell’amplificazione del segnale dei telefoni cellulari

La scelta di un nuovo alloggio dipende da molti criteri: le sue dimensioni, il numero di camere, le sue condizioni generali, il suo prezzo e, naturalmente, il suo ambiente. Ma, a meno che tu non sia dipendente dal tuo smartphone, è possibile che non pensi di controllare la qualità della rete mobile quando visiti una casa o un appartamento. E, tuttavia, questo punto è essenziale perché cosa potrebbe essere più frustrante di non poter utilizzare il tuo piano mobile a casa?

La maggior parte delle persone dimentica di controllare la copertura di rete del proprio operatore di telefonia mobile nella propria futura casa prima di acquistarla o affittarla. Molto spesso, è solo dopo essersi trasferiti che scoprono di avere problemi di rete che impediscono loro di sfruttare appieno il loro piano mobile.

State tranquilli: se vi capita, non siete condannati ad uscire in strada per fare le vostre chiamate o per cambiare operatore, potete sempre dotarvi di un dispositivo per l’amplificazione segnale cellulare, o ripetitore mobile.















Come può un ripetitore amplificare il segnale di rete?

Un ripetitore è un dispositivo che amplifica il segnale della rete mobile per compensare la mancanza di copertura della rete domestica. Consiste di un’antenna esterna, un amplificatore cellulare e un’antenna interna.

Il suo funzionamento è semplice: il segnale di rete, emesso dall’antenna a relè del tuo operatore di telefonia mobile, viene captato dall’antenna esterna, passa attraverso il ripetitore che lo amplifica e poi arriva all’antenna interna, la quale lo trasmette al tuo cellulare. Poiché il ripetitore cellulare ha rafforzato il segnale di rete, non dovresti più riscontrare problemi di rete.

Esistono molti modelli di ripetitori (per abitazioni, edifici, automobili, ecc.). Per scegliere quello più giusto, devi tenere conto di diversi criteri: le bande di frequenza utilizzate dal ripetitore (in modo che sia compatibile con la rete del tuo operatore di telefonia mobile), l’uso che vuoi farne (migliorare il segnale di rete per le tue chiamate, per Internet o per entrambi), la dimensione della tua casa, tra gli altri.

Oltre al piacere di poter utilizzare il proprio smartphone ovunque, il booster di segnale permette anche, grazie alla ricezione di un segnale più potente, di ridurre le radiazioni e allungare la vita delle batterie dei telefoni.

A chi sono destinati i ripetitori di segnale mobile?

Diversi profili di consumatori potrebbero aver bisogno di un amplificatore. Una persona che vive in campagna, in un’area con poca o nessuna copertura di rete mobile, sarà ovviamente di grande beneficio per un tale dispositivo. Tuttavia, altri casi possono giustificare l’acquisto di tali apparecchiature. Esistono in particolare amplificatori di segnale mobile GSM, 3G e 4G. Ciò significa che sono portatili e non devono essere fissati come gli amplificatori convenzionali. Possono essere molto utili, ad esempio, per equipaggiare un camper o una barca.

Può anche accadere che i locali, soprattutto dei professionisti, siano scarsamente coperti dalla rete mobile. Si pensi in particolare alle aziende che hanno i loro uffici in vecchi edifici, circondati da muri di pietra molto spessi. Spesso, in questo tipo di infrastruttura, la rete mobile non passa, o molto poco. L’installazione di un amplificatore può quindi risolvere il problema in modo abbastanza semplice.

Dovremmo cambiare smartphone per catturare meglio il segnale?

Anche il telefono cellulare può influire sulla qualità della ricezione del cellulare. In effetti, un device troppo vecchio o se hai un modello di smartphone entry-level, il segnale di rete può essere degradato e talvolta anche bloccato in caso di guasto hardware dovuto all’usura dei componenti.

Ricorda che a seconda delle marche e dei modelli di smartphone, le antenne integrate e i modem di bordo non sono uguali. Inoltre, alcuni modelli di smartphone non supportano tutte le bande di frequenza utilizzate dagli operatori di telefonia mobile. La tua ricezione mobile è quindi fortemente influenzata da tutti questi parametri.

Per aumentare la ricezione mobile, l’acquisto di un nuovo smartphone può essere la soluzione in alcuni casi, con l’ausilio poi di un amplificatore di segnale cellulare, la linea sarà accessibile ovunque.