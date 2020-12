Andrea Zelletta in crisi nera al GF Vip, fuori le voci del tradimento: la fidanzata rompe il silenzio

Sono giorni che al GF Vip e fuori si parla di Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta. Prima per la “bomba” sganciata da Alfonso Signorini a Casa Chi che molti hanno interpretato come rivolta a questa coppia nata a UeD.

“Poi c’è chi al provino dice una cosa e nella casa fa altro – le parole del conduttore – Fuori ti dicono di tutto e poi dentro non li riconosci per come si comportano. Ad esempio c’è un concorrente, un ragazzo, che al casting a domanda diretta disse che se entrava nemmeno si ricordava più della fidanzata, che l’avrebbe proprio sfa***lata. Ora però sta sempre a parlare di lei e a fare i cuoricini con le mani tutti i giorni”. Non solo. Nelle ultime ore, dopo un’altra assenza nel video di auguri, lo strano regalo che Natalia ha fatto arrivare a Andrea nella Casa. (Continua dopo la foto)















Dopo aver scartato i doni di genitori, sorella e nonni, tutti aspettavano quello di Natalia Paragoni. Ma, in primis Andrea, sono rimasti tutti increduli. Zelletta ha ricevuto un pacchetto con dentro un profumo femminile (che non è suo), un elastico per i capelli rosa e la scatola dell’anello di fidanzamento di loro due. Poi questo biglietto: “Tanti auguri per il TUO Natale dalla TUA ragazza”. (Continua dopo la foto)















Andrea è rimasto senza parole e anche i suoi amici della Casa hanno avuto un momento di smarrimento. Nemmeno a dirlo, Zelletta è entrato in crisi e scatenato anche la fantasia di fan e coinquilini. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono certi che questa sia una mossa della fidanzata per far parlare di lei, mentre Dayane Mello ha sganciato una bomba “pesantissima” sulla coppia ma senza rivelare i dettagli. (Continua dopo foto e post)









La risposta di Natalia a tutto questo caos mediatico #GFVIP pic.twitter.com/eCcp6CgRxV — Paolo 🌶🍷 (@paolo_lentini_) December 26, 2020



Una voce che si è diffusa a macchia d’olio anche nei giorni scorsi è quella su un presunto tradimento di Natalia. Che, finalmente, dopo ore di silenzio e ore in cui non si parla che di lei e del suo fidanzato in crisi nera al GF Vip ha deciso di intervenire sui social. Ha pubblicato una Storia su Instagram: “Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da quello che sto leggendo. Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi altra cosa al mondo. Mai e poi mai lo tradirei. Fate andare meno la testa, grazie”, ha scritto. Rumor azzerati? Chissà…

Dayane Mello al GF Vip, la bomba su Andrea Zelletta e la fidanzata. “Ora succede un macello”

