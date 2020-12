Ha fatto molto discutere uno degli ultimi scatti sexy pubblicati da Wanda Nara sui social. Di recente si è fatta immortalare in versione amazzone, completamente nuda, distesa su una sella di cavallo. La showgirl, nonché manager del marito Mauro Icardi, ha lasciato Parigi per una breve visita alla sua famiglia d’origine, in Sudamerica: ha postato alcune immagini senza veli che hanno appunto mandato in tilt i suoi oltre sette milioni di follower.

“La ragazza che è arrivata dove voleva arrivare”, ha scritto Wanda a margine di un altro scatto con un cavallo, geolocalizzandosi a Buenos Aires, “e da dove non è mai andata via”. In pochissimo tempo le foto hanno raccolto migliaia di like e tra i commenti spiccano quelli della sorella Zaira, con cui la procuratrice sta trascorrendo questi giorni di relax in attesa di tornare dal resto della sua famiglia. (Continua dopo la foto)















Luciana Littizzetto l’ha presa di mira commentando la foto a cavallo e dicendo: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Frase che non è passata inosservata e che ha scatenato la reazione di Wanda Nara, la quale ha spiegato che porterà la questione in tribunale, sostenendo che nel 2020 è impossibile che ci siano donne in grado di fare violenza verbale e dire volgarità verso altre donne. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore ha postato un’altra foto che la ritrae sotto la doccia mentre si copre il seno con le mani e lascia intravedere u tatuaggio che raffigura un aereo in volo. Anche la didascalia è abbastanza eloquente: “Il mio tatuaggio dice tutto”, sottintendendo il fatto che vuole tornare a sentirsi libera e a girare il mondo. Che sia un’allusione alla breve vacanza natalizia che ha deciso di concedersi con Icardi e i figli? Di sicuro c’è l’effetto vedo-non vedo molto femminile che ha mandato in tilt e lasciato senza fiato i suoi tantissimi followers. (Continua dopo la foto)









Oltre al lusso sfrenato, una delle passioni di Wanda Nara riguarda proprio le foto sexy. E in quella sotto la doccia si mostra con i capelli bagnati e le mani sul seno e, nonostante non ci sia nulla di scandaloso, sprigiona allo stesso un’enorme carica erotica: in poco meno di un giorno la foto ha collezionato migliaia di like e di commenti. Al di là delle curve mozzafiato, i più attenti sono riusciti a cogliere il tatuaggio dell’aereo in volo.

